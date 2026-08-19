Napoli'nin radarındaki bir diğer alternatif de Manchester United forveti Zirkzee. Hollandalı oyuncu, Bayern Münih altyapısından yetişti ve A takımda 17 maça çıktı. Ayrıca Ağustos 2022'de Bologna'ya kalıcı olarak katılmadan önce Parma ve Anderlecht'te kiralık olarak forma giydi.

Bologna'daki dikkat çekici performansları, 2023-24 Serie A Yılın Takımı'na seçilmesini ve ligin 23 yaş altı en iyi oyuncu ödülünü kazanmasını sağladı. Bu da ardından Temmuz 2024'te Manchester United'a transfer olmasına zemin hazırladı. Şimdi ise Old Trafford'daki mevcut durumu, piyasadaki taliplerin ilgisini çekmiş durumda.