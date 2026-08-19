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Napoli, Gabriel Jesus, Joshua Zirkzee ve Nicolas Jackson için Premier League'den çarpıcı bir üçlü baskın planlıyor!
Forvet arayışında vites artırıyor
Gianluca Di Marzio'ya göre, Napoli, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye ayrılmasının ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek için transfer piyasasında aktif şekilde araştırma yapıyor. Mevcut hücum hattında halihazırda David Neres, Rasmus Hojlund, Matteo Politano ve Alisson Santos yer alıyor.
Yöneticiler için etkili bir golcü transferi, rekabetçi üstünlüğü korumayı hedefledikleri bu süreçte en önemli önceliklerden biri olmaya devam ediyor. Birden fazla hedefin değerlendirilmesi, doğru fırsat transfer penceresi kapanmadan önce ortaya çıkarsa kulübün hızlı hareket etmesini sağlıyor.
- Getty Images Sport
Gabriel Jesus
Kulübün değerlendirdiği ilk profil Jesus. Brezilyalı forvet, profesyonel kulüp kariyerine Palmeiras'ta başladı; burada 2015 Campeonato Brasileiro Série A'da En İyi Yeni Gelen seçildi ve Copa do Brasil'i ilk sırada tamamladı. Ardından 2016'da Bola de Ouro'yu kazanarak Palmeiras'ın 22 yıl sonraki ilk ulusal lig şampiyonluğunu elde etmesine yardımcı oldu.
Jesus, Ocak 2017'de £27 milyon bonservis bedeliyle Manchester City'ye imza attı; burada dört Premier League, üç EFL Cup ve bir FA Cup kazandı. Ardından Temmuz 2022'de £45 milyon karşılığında Arsenal'a katıldı. Sakatlık nedeniyle 2025 takvim yılının büyük bölümünü kaçırmasının ardından 10 Aralık'ta Club Brugge maçında sahalara döndü ve Aston Villa karşısında 11 aydan uzun bir sürenin ardından ilk golünü attı.
- Getty Images Sport
Joshua Zirkzee
Napoli'nin radarındaki bir diğer alternatif de Manchester United forveti Zirkzee. Hollandalı oyuncu, Bayern Münih altyapısından yetişti ve A takımda 17 maça çıktı. Ayrıca Ağustos 2022'de Bologna'ya kalıcı olarak katılmadan önce Parma ve Anderlecht'te kiralık olarak forma giydi.
Bologna'daki dikkat çekici performansları, 2023-24 Serie A Yılın Takımı'na seçilmesini ve ligin 23 yaş altı en iyi oyuncu ödülünü kazanmasını sağladı. Bu da ardından Temmuz 2024'te Manchester United'a transfer olmasına zemin hazırladı. Şimdi ise Old Trafford'daki mevcut durumu, piyasadaki taliplerin ilgisini çekmiş durumda.
- Getty Images Sport
Nicolas Jackson
Yönetim ekibinin değerlendirdiği son aday, Chelsea'nin forveti Jackson. Casa Sports ve Villarreal'den sonra gelişimini sürdüren Jackson, La Liga'daki ilk maçına 2021'de çıktı ve 2023'te bildirildiğine göre 32 milyon £ karşılığında Chelsea ile sekiz yıllık sözleşme imzaladı. Daha sonra 2025 UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'e karşı gol attı.
Jackson, 2025-26 sezonunu 16,5 milyon € karşılığında Bundesliga ekibi Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdi. Burada Pafos'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde gol attı ve VfB Stuttgart'ı mağlup ettikten sonra 2025-26 Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Napoli, bu kapsamlı geçmişin ışığında artık kısa listedeki bu adaylar arasından olası bir hamleyi değerlendiriyor.
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