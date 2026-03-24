Napoli'den iyi haberler: Lukaku, Belçika Milli Takımı'ndan çekildi. Antrenmanlarına odaklanmak istiyor

Napoli için iyi bir haber geldi ve bu haber doğrudan Belçika Milli Takımı'nın kampından geliyor.

Kırmızı Şeytanlar Federasyonu'nun resmi X profilinden doğrudan bildirildiğine göre, Romelu Lukaku milli takımdan ve ABD ile Meksika'ya karşı oynanacak dostluk maçlarından çekilmeye karar verdi.

Bunun nedeni, fiziksel formunu en iyi şekilde geri kazanmak ve kondisyonunu optimize etmek. Bu, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek ve Inter'e karşı Scudetto'yu geri kazanma hayalini sürdürmek için önemli olacağı öngörülen sezonun sonlarında 9 numaralı oyuncusuna güvenmek isteyen Antonio Conte'nin takımı için iyi bir haber.