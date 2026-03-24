SSC Napoli v Torino FC - Serie A
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Napoli'den iyi haberler: Lukaku, Belçika Milli Takımı'ndan çekildi. Antrenmanlarına odaklanmak istiyor

Belçikalı forvet, hazırlık maçlarından çekilerek, en iyi şekilde iyileşmek ve bir an önce forma girmek için antrenmanlara geri döndü.

Napoli için iyi bir haber geldi ve bu haber doğrudan Belçika Milli Takımı'nın kampından geliyor.

Kırmızı Şeytanlar Federasyonu'nun resmi X profilinden doğrudan bildirildiğine göre, Romelu Lukaku milli takımdan ve ABD ile Meksika'ya karşı oynanacak dostluk maçlarından çekilmeye karar verdi.

Bunun nedeni, fiziksel formunu en iyi şekilde geri kazanmak ve kondisyonunu optimize etmek. Bu, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek ve Inter'e karşı Scudetto'yu geri kazanma hayalini sürdürmek için önemli olacağı öngörülen sezonun sonlarında 9 numaralı oyuncusuna güvenmek isteyen Antonio Conte'nin takımı için iyi bir haber.

  BASIN AÇIKLAMASI

    "Romelu Lukaku, Manchester United'ın ABD'de ABD ve Meksika ile oynayacağı önümüzdeki hazırlık maçlarına katılmayacak. Romelu, fiziksel kondisyonunu daha da iyileştirmek için antrenmanlarına odaklanmayı tercih etti. KBVB, onun kararını saygıyla karşılıyor ve kendisine başarılar diliyoruz."

  ŞARTLAR

    2025/25 sezonunun başından beri uzun süren sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Lukaku, geri döndüğünden bu yana sadece birkaç maçta kısa süreli olarak forma giydi (Serie A'nın son 9 maçında toplam 40 dakika).

    Bu nedenle Napoli'ye dönüp fiziksel formunu tamamen geri kazanmaya odaklanma kararı aldı.

