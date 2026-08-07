Getty Images Sport
Çeviri:
Napoli'den ayrılmak isteyen yıldız Romelu Lukaku, Ligue 1 kulübünün sürpriz hedefi olarak ortaya çıktı
Monaco, Romelu Lukaku yarışına katıldı
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Monaco, yaz transfer döneminde Napoli'nin forveti Lukaku'yu kadrosuna katmak için aktif olarak çalışıyor. Ligue 1 ekibi, Balogun'un geleceğine dair belirsizlik artarken hücum hattındaki seçenekleri değerlendiriyor. Golcü oyuncu transfer döneminin bitiminden önce Monaco'dan ayrılabilir; bu da kulüp yönetimini yüksek profilli bir alternatif aramaya zorluyor.
33 yaşındaki Lukaku, son saatlerde kulübün prestijli hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Belçikalı milli futbolcu, İtalya'dan uzakta yeni bir başlangıç arıyor. Prenslik'e olası bir transfer, Monaco'ya en üst seviyede kendini kanıtlamış bir golcü kazandıracaktır.
- Getty Images
Lukaku, Napoli ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılık istiyor
Aynı habere göre Lukaku, şu anda Napoli yönetimiyle anlaşmazlık yaşıyor. İlişkilerin bozulması, forvet oyuncusunun bu yaz ayrılık için aktif olarak çıkış yolu aramasına yol açtı. Dünya futbolundan birçok kulüp, eski Manchester United golcüsünü kadrosuna katmakla ilgilendiğini ortaya koydu. Ancak oyuncunun kariyerindeki bir sonraki durak konusunda net öncelikleri bulunuyor.
Amerikan ekibi Atlanta, onu Major League Soccer'a getirme konusunda uzun süredir ilgi gösterse de Lukaku, Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmaya sıcak bakmıyor.
Belçikalı forvet, Avrupa'da kalmayı tercih ediyor
Lukaku'nun net tercihi, gelecek sezon Avrupa futbolunda kalmak. Bu tavır, Monaco'ya tecrübeli forvet için anlaşmayı sonuçlandırma konusunda gerçek bir şans veriyor. Fransız ekibi, onun durumunu takip eden tek Avrupa takımı değil. Belçikalı golcüye Türkiye'deki kulüplerden de ilgi var. Suudi Arabistan'a olası bir transfer de değerlendirilebilecek olsa da, Monaco'ya katılma seçeneği forvet için hâlâ oldukça gerçekçi bir ihtimal olarak duruyor.
- Getty Images
Monaco hücum hattı için belirleyici haftalar kapıda
Monaco, Balogun'la ilgili durumu çözüme kavuştururken hücum seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürecek. Balogun'un ayrılığının kesinleşmesi halinde Lukaku için yürütülen görüşmeler hız kazanabilir.
Lukaku, bir sonraki durağına karar vermeden önce elindeki seçenekleri değerlendirecek. Monaco'nun Avrupa'da kalması için somut bir fırsat sunmasıyla, Belçikalı oyuncunun geleceğine dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanması bekleniyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun