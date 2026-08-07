La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Monaco, yaz transfer döneminde Napoli'nin forveti Lukaku'yu kadrosuna katmak için aktif olarak çalışıyor. Ligue 1 ekibi, Balogun'un geleceğine dair belirsizlik artarken hücum hattındaki seçenekleri değerlendiriyor. Golcü oyuncu transfer döneminin bitiminden önce Monaco'dan ayrılabilir; bu da kulüp yönetimini yüksek profilli bir alternatif aramaya zorluyor.

33 yaşındaki Lukaku, son saatlerde kulübün prestijli hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Belçikalı milli futbolcu, İtalya'dan uzakta yeni bir başlangıç arıyor. Prenslik'e olası bir transfer, Monaco'ya en üst seviyede kendini kanıtlamış bir golcü kazandıracaktır.