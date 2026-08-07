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SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Napoli'den ayrılmak isteyen yıldız Romelu Lukaku, Ligue 1 kulübünün sürpriz hedefi olarak ortaya çıktı

Transfers
R. Lukaku
SSC Napoli
AS Monaco
Serie A
1. Lig

Monaco, Folarin Balogun'un geleceğine dair belirsizlik sürerken Napoli forveti Romelu Lukaku için iddialı bir hamleyi aktif şekilde değerlendiriyor. 33 yaşındaki Belçikalı forvet, bu yaz kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından İtalyan ekipten ayrılmak istiyor.

  • Monaco, Romelu Lukaku yarışına katıldı

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Monaco, yaz transfer döneminde Napoli'nin forveti Lukaku'yu kadrosuna katmak için aktif olarak çalışıyor. Ligue 1 ekibi, Balogun'un geleceğine dair belirsizlik artarken hücum hattındaki seçenekleri değerlendiriyor. Golcü oyuncu transfer döneminin bitiminden önce Monaco'dan ayrılabilir; bu da kulüp yönetimini yüksek profilli bir alternatif aramaya zorluyor.

    33 yaşındaki Lukaku, son saatlerde kulübün prestijli hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Belçikalı milli futbolcu, İtalya'dan uzakta yeni bir başlangıç arıyor. Prenslik'e olası bir transfer, Monaco'ya en üst seviyede kendini kanıtlamış bir golcü kazandıracaktır.

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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    Lukaku, Napoli ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılık istiyor

    Aynı habere göre Lukaku, şu anda Napoli yönetimiyle anlaşmazlık yaşıyor. İlişkilerin bozulması, forvet oyuncusunun bu yaz ayrılık için aktif olarak çıkış yolu aramasına yol açtı. Dünya futbolundan birçok kulüp, eski Manchester United golcüsünü kadrosuna katmakla ilgilendiğini ortaya koydu. Ancak oyuncunun kariyerindeki bir sonraki durak konusunda net öncelikleri bulunuyor.

    Amerikan ekibi Atlanta, onu Major League Soccer'a getirme konusunda uzun süredir ilgi gösterse de Lukaku, Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmaya sıcak bakmıyor.

  • Belçikalı forvet, Avrupa'da kalmayı tercih ediyor

    Lukaku'nun net tercihi, gelecek sezon Avrupa futbolunda kalmak. Bu tavır, Monaco'ya tecrübeli forvet için anlaşmayı sonuçlandırma konusunda gerçek bir şans veriyor. Fransız ekibi, onun durumunu takip eden tek Avrupa takımı değil. Belçikalı golcüye Türkiye'deki kulüplerden de ilgi var. Suudi Arabistan'a olası bir transfer de değerlendirilebilecek olsa da, Monaco'ya katılma seçeneği forvet için hâlâ oldukça gerçekçi bir ihtimal olarak duruyor.

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  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    Monaco hücum hattı için belirleyici haftalar kapıda

    Monaco, Balogun'la ilgili durumu çözüme kavuştururken hücum seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürecek. Balogun'un ayrılığının kesinleşmesi halinde Lukaku için yürütülen görüşmeler hız kazanabilir.

    Lukaku, bir sonraki durağına karar vermeden önce elindeki seçenekleri değerlendirecek. Monaco'nun Avrupa'da kalması için somut bir fırsat sunmasıyla, Belçikalı oyuncunun geleceğine dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanması bekleniyor.

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