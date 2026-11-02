Bir yenilgi daha, bu sezon yaşanan sayısız yenilgiden bir yenisi... Napoli cephesinde, giderek felaketin tüm belirtilerini gösteren bu sezon yeniden sorgulanıyor. Henüz kasım ayındayız ve Napoli Serie A'da ilk dört sıradan çok uzakta; Şampiyonlar Ligi'nde ise 24. sırada ve play-off'a katılımı bile tehlikede.

Torino'da Juventus karşısında alınan yenilgi, hayal kırıklığı yaratan bir dizi performansın son halkası oldu. Allegri yönetimindeki takımın sezonu toparlamak için hâlâ yeterince zamanı var ve bu dönemin yalnızca geçici bir kriz olarak kalmasını sağlayabilir. Ancak bunu kısa sürede başaramazsa durum daha da kötüleşebilir ve Spalletti yönetiminde kazanılan Serie A şampiyonluğunun ardından yaşananlar tekrarlanabilir. O şampiyonluğu, sevinçten çok teknik direktör değişikliğinin yaşandığı bir sezon izlemişti. Bu sallantılı ortamda Allegri'nin koltuğu da sallanıyor; görevini korumak için gidişatı tersine çevirmesi gerekecek. Milan'ın eski teknik direktörünün, olumsuz rekorlarla geçen bu başlangıcın tek sorumlusu olamayacağı açık. Ancak bilindiği gibi futbolda bedeli ilk ödeyen her zaman teknik direktördür; oysa bu derin krizin çok sayıda ve farklı nedeni var.