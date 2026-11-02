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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

Napoli'deki krizin tüm nedenleri ve tek suçlu olmayan Allegri'yle ilgili neler olabileceği: Sakatlıklardan transfer piyasasına ve De Laurentiis'e kadar neler oluyor?

SSC Napoli
FC Porto - SSC Napoli
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POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

NAP

NAP

Serie A

08 Kas 2026

LAZ

LAZ

Bir yenilgi daha, bu sezon yaşanan sayısız yenilgiden bir yenisi... Napoli cephesinde, giderek felaketin tüm belirtilerini gösteren bu sezon yeniden sorgulanıyor. Henüz kasım ayındayız ve Napoli Serie A'da ilk dört sıradan çok uzakta; Şampiyonlar Ligi'nde ise 24. sırada ve play-off'a katılımı bile tehlikede.

Torino'da Juventus karşısında alınan yenilgi, hayal kırıklığı yaratan bir dizi performansın son halkası oldu. Allegri yönetimindeki takımın sezonu toparlamak için hâlâ yeterince zamanı var ve bu dönemin yalnızca geçici bir kriz olarak kalmasını sağlayabilir. Ancak bunu kısa sürede başaramazsa durum daha da kötüleşebilir ve Spalletti yönetiminde kazanılan Serie A şampiyonluğunun ardından yaşananlar tekrarlanabilir. O şampiyonluğu, sevinçten çok teknik direktör değişikliğinin yaşandığı bir sezon izlemişti. Bu sallantılı ortamda Allegri'nin koltuğu da sallanıyor; görevini korumak için gidişatı tersine çevirmesi gerekecek. Milan'ın eski teknik direktörünün, olumsuz rekorlarla geçen bu başlangıcın tek sorumlusu olamayacağı açık. Ancak bilindiği gibi futbolda bedeli ilk ödeyen her zaman teknik direktördür; oysa bu derin krizin çok sayıda ve farklı nedeni var.

  • Juventus karşısında krizdeki iki takımın mücadelesi vardı ve Torino'daki 2-0'lık sonuç, krizden yalnızca Spalletti'nin takımını çıkardı. Allegri'nin öğrencileri ise daha da derine battı. Takım, De Laurentiis döneminde Serie A'daki en kötü başlangıcını yaşıyor: 13 resmi maçta altıncı yenilgi, ligin 10 haftasında dördüncü mağlubiyet, puan tablosunda 14 puan ve 2009-10 sezonundan bu yana en kötü sonuç. Dördüncü sıradaki Como ile arasında -9, Frosinone ile ise -6 puan fark var. Napoli'nin puanı, lider Lazio'nun puanının yarısı kadar.

    Torino'da, sezonun bu ilk bölümündeki üçüncü deplasman yenilgisi geldi. Diğerleri Inter ve Venezia karşısındaydı; Napoli, Venezia'ya bu Serie A sezonundaki ilk üç puanını vermişti. Maç başına 1,40 puanlık ortalama, en azından ilk dörtteki yerini koruyup Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle sezona başlayan bir takımın sahip olması gereken ortalamanın oldukça uzağında. Geçmiş yıllarla karşılaştırma acımasız: Napoli geçen sezon ikinci olmuş, bir önceki sezon ise Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı. Geçen yıl 8 puan daha az toplamış, puan tablosunda 7 sıra daha aşağıda yer almış ve 5 gol daha fazla yemişti.

    Üstelik ufukta şimdiden iki çok zorlu maç var: Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Porto, pazar günü ise Maradona'da Gattuso'nun çalıştırdığı Lazio.

     

  • Böyle bir sezon nasıl açıklanır? Her şeyden önce sakatlıklarla. Ancak sayıları gerçekten fazla olan eksikler bir mazerete dönüşemez. Çünkü geçen sezon da Conte'nin o dönemki takımı fiziksel sorunlar nedeniyle ağır darbe almıştı. O dönemde "suç" Lecceli teknik adamın antrenman yöntemlerine yüklenmişti. Bu yıl ise teknik ekip değişmesine rağmen sakatlıklar aynı. Bu da artık bir dönemin sonuna gelmiş, sakatlıklara yatkın ve ihtiyaç duyduğu kuşak değişimini yaşamamış bir oyuncu kadrosuna işaret ediyor.

     

    Aynı anda 11'e kadar oyuncu Napoli'nin revirinde yer aldı. Her maçta ağırlaşan bu sorunun son örneği, Di Lorenzo, De Bruyne ve Olivera'nın Torino'da sakatlanmasıydı. Allegri neredeyse hiçbir zaman ideal ilk 11'ini sahaya süremedi. McTominay, Buongiorno, Badiashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Alisson Santos, Neres, Vergara ve diğerleri. Çok sayıda oyuncu sakatlandı; bazıları birden fazla kez, bazılarıysa daha yeni sahalara dönmüşken. Repubblica'ya göre sezonun iki ayı biraz aşan bölümünde şimdiden 43 sakatlık yaşandı. Bu tablo, Napoli'nin istikrar yakalamasına engel oldu. Kırmızı kartlar, cezalar ve grip de buna eklendi. Ancak Frosinone, Bodo, Roma ve Monza karşısındaki iyi performanslarına, Como, Villarreal, Venezia ve Juventus karşısındaki ağır yenilgilerine bakıldığında bu takımın her anlamda kırılgan olduğu açıkça görülüyor.

  • Dolayısıyla sakatlıklar var, evet; ama bir de transfer dönemi denemeyecek bir transfer dönemi var. Yazın yalnızca Badiashile (kiralık) ve Favasuli geldi. Napoli, bu dönemde Gutierrez'in satışından gelir elde etti ancak bu parayı yeniden harcamadı. De Laurentiis'in kasasına yük olan, Hojlund, Lucca ve Alisson'un bonservislerinin alınmasıydı (yaklaşık 90 milyon avro). Sonuçta takım güçlenmedi; aksine diğerleriyle arasındaki fark açıldı. Kulüp, Allegri'den önceki teknik yönetimin gözden çıkardığı Lucca, Lang, Beukema ve Marianucci gibi oyuncuları yeniden değerlendirmesini istedi. Sonuçlar ise henüz gelmedi.

    La Gazzetta dello Sport, Napoli yönetiminin bu kadroyla idare edip yine de iyi sonuçlar alınabileceğine inandığını belirterek “kadroya olduğundan fazla değer biçildiğini” yazıyor. Repubblica ise sportif direktör Manna'yı ve hatalı transfer hamlelerini hedef alıyor (“İki yılda tam 23”, diye yazıyorlar).

    Kulübün çizgisini benimseyen Allegri, görevi kabul etti; transfer istemedi ve bu kadro ile üç yıllık bir sözleşmeyle "yetindi". Conte'nin iki yıllık döneminde bitkin düşen oyunculara daha yumuşak bir yaklaşımla yaklaştı ve soyunma odasının ağır toplarının sevdiği 4-3-3'e geri döndü. Ancak ilk iki aylık ateşkesin ardından sorunlar artık su yüzüne çıkıyor ve Max gibi sonuç odaklı biri için sonuçlar ortada yok.

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  • Doğru, sakatlıklar (üstelik çoğu travmaya bağlıydı) göz ardı edilemeyecek bir etken. Napoli’nin oldukça talihsiz ve zorlu fikstürü de öyle. Ancak bu takım daha fazlasını yapabilir ve yapmalı. Napoli hücumda pozisyon üretiyor ve gol atıyor. Ancak Allegri savunmayı düzeltmek zorunda. Onun çalıştırdığı bir takım bu kadar çok gol yememeli; aksi hâlde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ve bu sezon en azından lig aşamasını geçememe riskiyle karşı karşıya kalacak. Kulüp yönetiminin belirlediği asgari hedef bu.

    Kulüp yönetimi demişken, Napolili taraftarların şu anda en sert eleştirileri Allegri’den bile çok De Laurentiis’e yöneliyor (aksi ortaya çıkmadıkça Allegri’nin koltuğu şimdilik güvende). Krizde, yazın Max’a görev verilmeden önce alınan kararların da payı var; dolayısıyla sorumluluk tek bir kişiye yüklenemez. Napoli camiası, son olarak Milan’daki başarısız döneminde görüldüğü üzere sonuçları kötüleşen ve oyun açısından kriz yaşayan bir teknik direktöre takımı emanet etme yönündeki fazla tutucu bulduğu tercih nedeniyle başkanı eleştiriyor. Allegri’yi karşılayan şüpheciliğin bir nedeni de onun yerine gözde aday gibi görünen Vincenzo Italiano’nun seçilmemesiydi. Italiano, Allegri için kullanılan takımı idare eden teknik direktör tanımından oldukça uzak bir isim ve taraftarlara göre çok daha farklı sonuçlar elde edebilirdi.

    Kısacası Napoli camiası çalkalanıyor. Kulübün olası satışı hakkındaki söylentiler giderek artarken De Laurentiis de en azından son haftalarda takımın sonuçlarından çok yeni antrenman tesisinden ve kulübe ait stadyumdan söz etti. Tarihî olması beklenen bu yıl, kulübün yüzüncü yılı, yanlış nedenlerle tarihe geçme riski taşıyor.

Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

NAP

NAP

Serie A

08 Kas 2026

LAZ

LAZ