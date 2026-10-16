Getty Images Sport
Çeviri:
Napoli'deki kriz derinleşirken Massimiliano Allegri, Kevin De Bruyne'nin saha kenarındaki tartışmasının ardındaki gerçeği açıkladı
Kenar çizgisinde çeviride kaybolan anlam
Napoli'nin Villarreal karşısında Avrupa'da sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Allegri ile De Bruyne arasındaki gerilim çok konuşuldu. Haberlerde, Belçikalı oyun kurucunun belirli taktik talimatları görmezden geldiği ve bunun ikili arasında hararetli bir tartışmaya yol açtığı öne sürüldü. Ancak Allegri, son basın toplantısında aralarında süregelen bir sorun olduğu iddiasını hızla reddederek yaşananları farklı dillerden kaynaklanan basit bir yanlış anlaşılmaya bağladı.
“Beni rahatsız etti mi? Hayır, bir yanlış anlaşılma oldu, hepsi bu. Böyle şeyler olur ve yine olacaktır. Birbirimizi hemen anlarsak daha iyi olur: Ben İtalyanca konuştum, o İngilizce konuştu. Sonra ben İngilizce konuşmaya başladım, o ise İtalyanca anlamak istedi. Çocuk zeki, anladı,” diye açıkladı teknik direktör. Tuttosport'un aktardığına göre.
- Getty Images Sport
Son dönemdeki çöküşü ele almak
De Bruyne ile bireysel ilişkisinin yanı sıra Allegri'ye, Napoli'nin son maçlarda öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyamaması da soruldu. Eski Juventus teknik direktörü, hayal kırıklığı yaratan bir dizi sonucun ardından gelen eleştirilere pragmatik yaklaştı. Kamuoyundaki algının, sahadaki performanstan ziyade çoğu zaman tamamen maçın sonucuyla şekillendiğini belirtti.
Allegri, tek bir yenilgiye aşırı tepki verilmemesi gerektiğini vurgularken galibiyetlerin de takımın her açıdan kusursuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Teknik direktör, "Öne geçtiğiniz maçta rakibinizin geri dönüp sizi yenmesi her şeyin felaket olduğu, kazanmanız da her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez. Sonucun görüşleri şekillendirdiğini anlıyorum. Bu da en önemli şeyin her zaman sonuç olduğu anlamına geliyor," dedi.
Frosinone karşısındaki performanstan çıkarılacak dersler
Başarı ile başarısızlık arasındaki ince çizgiyi anlatmak için Frosinone ile oynadıkları önceki maçı örnek gösteren Allegri, karşılaşma seyir zevki nedeniyle övgü alsa da rakibin kontra ataklarda daha etkili olması hâlinde sonucu değiştirebilecek ciddi savunma hataları gördüğünü söyledi.
Napoli teknik direktörü, “Örneğin Frosinone maçının güzel ve eğlenceli olduğunu herkes söyledi ama rakibe sekiz kontra atak fırsatı verdik. Bunları iyi değerlendirmiş olsalardı, buraya iyi bir maçtan söz etmeye gelmezdik” dedi. Takımından daha yüksek bir standart isteyen Allegri, “Gelişmeliyiz ve oyuncularımız kaliteli olduğu için bunu onlardan talep etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Kadronun fiziksel durumu ve savunmadaki güçlenme
Napoli, Venezia ile oynayacağı maça hazırlanırken teknik direktör Allegri, savunma oyuncularının sağlık durumuyla ilgili olumlu haberler verdi. Filippo Marianucci ve Sam Beukema tam kapasiteyle antrenmanlara döndü. Bu dönüşler, istikrarsız bir dönemin ardından Serie A'daki performansını istikrara kavuşturmak isteyen Napoli'nin kadro derinliğini artırdı.
Allegri, iki oyuncunun da farklı süreçlerden geçerek yeniden ilk takıma katıldığını ve artık forma giyebilecek durumda olduğunu doğruladı. Allegri, "İkisi de iyileşti. İlki üç ay sahalardan uzak kaldı, ikincisi ise sezon öncesi hazırlıklarını kaçırdı. Güvenilir oyuncular ve onları kullanabilecek olmak bir avantaj," dedi.
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