Napoli'nin Villarreal karşısında Avrupa'da sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Allegri ile De Bruyne arasındaki gerilim çok konuşuldu. Haberlerde, Belçikalı oyun kurucunun belirli taktik talimatları görmezden geldiği ve bunun ikili arasında hararetli bir tartışmaya yol açtığı öne sürüldü. Ancak Allegri, son basın toplantısında aralarında süregelen bir sorun olduğu iddiasını hızla reddederek yaşananları farklı dillerden kaynaklanan basit bir yanlış anlaşılmaya bağladı.

“Beni rahatsız etti mi? Hayır, bir yanlış anlaşılma oldu, hepsi bu. Böyle şeyler olur ve yine olacaktır. Birbirimizi hemen anlarsak daha iyi olur: Ben İtalyanca konuştum, o İngilizce konuştu. Sonra ben İngilizce konuşmaya başladım, o ise İtalyanca anlamak istedi. Çocuk zeki, anladı,” diye açıkladı teknik direktör. Tuttosport'un aktardığına göre.