Kas dokusu hassastır; özellikle de bir futbolcu için. Ayrıca sakatlığın boyutu da hafife alınacak gibi değil. Bu nedenle, normal şartlarda 3-4 haftalık bir ara gerekebilecek olsa da, kulübün planı Vergara'nın sorununun klinik seyrini takip etmek, ancak kasım ayının başında yapılacak bir sonraki milli ara dönüşünden önce onu riske etmemek.





Böylece Vergara, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere tam 9 maç kaçıracak; bunlar Villarreal, Bodo/Glimt ve Porto'ya karşı oynanacak karşılaşmaların yanı sıra ligde Roma, Juventus ve Lazio ile oynanacak büyük maçlar. Dönüş maçı ise bu durumda 21 Kasım'da Torino karşısında olabilir.