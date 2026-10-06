Milli takım arası, Napoli cephesine iyi haberler getirmedi. Çünkü dün akşam Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın Bologna'da Türkiye'ye karşı oynayıp kazandığı son maç sırasında, Napoli'nin hücum kanat oyuncusu Antonio Vergara sağ bacağının baldırındaki kas problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Napoli sağlık ekibinin gözetiminde bugün yapılan tetkikler de ne yazık ki ciddi bir lezyon tespit edildiğini ortaya koydu.
Napoli'de Vergara'nın yokluğu uzun sürecek: orta dereceli yırtık, ne zaman dönecek?
Orta dereceli sakatlık
Napoli, bugün Castelvolturno’daki antrenman programına ilişkin rapor aracılığıyla yalnızca Giovane, Meret ve Spinazzola’nın grupla birlikte olduğunu değil, aynı zamanda Vergara’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağını da doğruladı. Yapılan testler orta dereceli soleus kası yırtığının varlığını ortaya koydu.
"Antonio Vergara, İtalya ile Türkiye arasındaki Nations League maçı sırasında sakatlandıktan sonra bugün Pineta Grande Hospital’da enstrümantal testlerden geçti ve bu testler sağ soleus kasında orta dereceli distraktif bir lezyon olduğunu ortaya çıkardı. Mavi futbolcu rehabilitasyon sürecine şimdiden başladı"
Bir ay sahalardan uzak kalacak
Kas dokusu hassastır; özellikle de bir futbolcu için. Ayrıca sakatlığın boyutu da hafife alınacak gibi değil. Bu nedenle, normal şartlarda 3-4 haftalık bir ara gerekebilecek olsa da, kulübün planı Vergara'nın sorununun klinik seyrini takip etmek, ancak kasım ayının başında yapılacak bir sonraki milli ara dönüşünden önce onu riske etmemek.
Böylece Vergara, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere tam 9 maç kaçıracak; bunlar Villarreal, Bodo/Glimt ve Porto'ya karşı oynanacak karşılaşmaların yanı sıra ligde Roma, Juventus ve Lazio ile oynanacak büyük maçlar. Dönüş maçı ise bu durumda 21 Kasım'da Torino karşısında olabilir.
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