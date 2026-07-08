Napoli’de Tommaso Barbieri gündeme geldi: Sağ kanat için bir seçenek; Allegri’nin gözde oyuncusu

Napoli, şimdiye kadar takımın ilgilendiği isimlerden biri olan Raoul Bellanova’ya alternatif bir oyuncu arayışında. Sağ kanat için Massimiliano Allegri, Tommaso Barbieri’nin adını gündeme getirdi. Gazzetta'nın haberine göre, eski Milan teknik direktörü, hızlı, savunmada güvenilir, hemen forma giyebilecek ve milli takımın kaptanı ve temel direği olan oyuncunun arkasında oynayacağının bilincinde olan bir futbolcuyu tercih ediyor. Öte yandan, teknik direktör 2022-2023 sezonunda Barbieri ile çalışmış ve onun Juventus formasıyla 3 maça çıkmasını sağlamıştı.





Şu anda Barbieri ilk tercih değil ancak daha maliyetli diğer seçenekler suya düşerse, Cremonese'li oyuncu Napolililer için iyi bir B planı olabilir. Grigiorossi’nin oyuncusu için Cagliari, Sassuolo ve Torino arasında bir rekabet yaşandığını ve Parma ile Fiorentina’nın da ona ilgi gösterdiğini vurgulamak gerekir. 2002 doğumlu oyuncu, Lombardiya ekibiyle 66 maça çıkıp 3 gol attı ve U17, U18 ve U20 milli takımlarında düzenli olarak forma giydi.