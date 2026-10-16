Sahada bir yanıt vermek gerekiyor ve hafta sonundaki maç hiç de kolay değil. Venezia'nın sahası Penzo'ya yapılacak deplasman, ligde henüz puanı bulunmayan, sonuç almaya ihtiyaç duyan ve kümede kalma mücadelelerindeki başarısıyla tanınan yeni teknik direktör Davide Nicola'nın kulübede olduğu bir rakibe karşı oynanacak: Üç galibiyet, dört mağlubiyet ve bir beraberlikle beklentilerin altında kalınan sezon başlangıcının ardından acilen bir çıkış yakalanması gerekiyor.







