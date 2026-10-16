Napoli'de kırmızı alarm. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında alınan yenilginin ardından, lig de hesaba katıldığında üst üste ikinci ve bu sezonki dördüncü yenilgi sonrası Massimiliano Allegri oyuncularına öfkelendi ve sonbaharın sonlarına gelinmiş olmasına rağmen soyunma odasındaki hava iyice ısındı.
Napoli'de tansiyon yüksek: Allegri takıma öfkeli, De Lautentiis takımı kampa almayı değerlendiriyor
Venezia başrolde
Sahada bir yanıt vermek gerekiyor ve hafta sonundaki maç hiç de kolay değil. Venezia'nın sahası Penzo'ya yapılacak deplasman, ligde henüz puanı bulunmayan, sonuç almaya ihtiyaç duyan ve kümede kalma mücadelelerindeki başarısıyla tanınan yeni teknik direktör Davide Nicola'nın kulübede olduğu bir rakibe karşı oynanacak: Üç galibiyet, dört mağlubiyet ve bir beraberlikle beklentilerin altında kalınan sezon başlangıcının ardından acilen bir çıkış yakalanması gerekiyor.
Soyunma odasında gerginlik
Özellikle takımın tutumu hayal kırıklığı yaratıyor; uyum sorunları ve takım içi gerilimler dikkat çekiyor. De Bruyne ile sert bir tartışma yaşayan teknik direktör de Lagün deplasmanı öncesinde şimdiden uyardı: "Venezia karşısında böyle oynarsak perişan oluruz."
DE LAURENTIIS VE KAMP SÜRECİ
Belçikalının teknik direktörün taktik talimatlarından duyduğu rahatsızlık buzdağının yalnızca görünen kısmı. Ancak eski City oyuncusu, Venezia karşısında maça yedek kulübesinde başlayabilir. Bu karşılaşma takımın yakın geleceği açısından da kritik: Bir kötü performans daha gelirse, turnuvada yoluna devam etmek açısından şimdiden belirleyici olan salı günkü Bodo/Glimt Avrupa maçı öncesinde Başkan Aurelio De Laurentiis takımı kampa göndermeye sıcak bakabilir.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun