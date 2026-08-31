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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Napoli’de McTominay için ameliyat riski: Allegri alarm verdi, son durum

SSC Napoli
S. McTominay

Ayaklarındaki su toplaması İskoç oyuncunun performansını etkiliyor: Napoli bir çözüm üzerinde düşünüyor, cerrahi müdahale de ihtimal dışı değil

Scott McTominay ile Napoli, bir süredir İskoç orta sahayı etkileyen su toplaması sorununu kesin olarak geride bırakmak için tüm olası çözümleri değerlendiriyor . Haftalar geçtikçe bu durum oyuncunun performansını da etkilemeye başladı; öyle ki sağlık ve teknik ekip, sorunu çözecek bir müdahaleyi değerlendirmeye başladı.


Bu mesele, Como’ya karşı kaybedilen maçın ardından Massimiliano Allegri’nin sözlerinde de net biçimde ortaya çıktı . Allegri, fiziksel rahatsızlığın kaçınılmaz olarak McTominay’i etkilediğini, performansını ve istikrarını sınırladığını gizlemedi. Napoli’nin bu nedenle kökünden çözmek istediği bir sorun; sezon boyunca sürekli bir engele dönüşmesinin önüne geçmek istiyor.

  • Il Mattino'ya göre, değerlendirilen ihtimaller arasında ameliyata başvurma seçeneği de dışlanmış değil. Hedef, sorunu kesin olarak çözmek ve orta saha oyuncusunun son dönemde kendisine eşlik eden kısıtlamalar olmadan yeniden takıma dönebilmesini sağlamak.


    Müdahale için olası zaman aralığı, bir sonraki milli ara sırasında belirlenebilir. Takvim, Napoli'ye olası operasyonu gerçekleştirmek ve sonrasındaki iyileşme sürecini yürütmek için uygun bir dönem sunacak; umut ise McTominay'nin ligin yeniden başlamasıyla birlikte yeniden yüzde 100 durumda olması.


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