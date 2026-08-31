Scott McTominay ile Napoli, bir süredir İskoç orta sahayı etkileyen su toplaması sorununu kesin olarak geride bırakmak için tüm olası çözümleri değerlendiriyor . Haftalar geçtikçe bu durum oyuncunun performansını da etkilemeye başladı; öyle ki sağlık ve teknik ekip, sorunu çözecek bir müdahaleyi değerlendirmeye başladı.





Bu mesele, Como’ya karşı kaybedilen maçın ardından Massimiliano Allegri’nin sözlerinde de net biçimde ortaya çıktı . Allegri, fiziksel rahatsızlığın kaçınılmaz olarak McTominay’i etkilediğini, performansını ve istikrarını sınırladığını gizlemedi. Napoli’nin bu nedenle kökünden çözmek istediği bir sorun; sezon boyunca sürekli bir engele dönüşmesinin önüne geçmek istiyor.