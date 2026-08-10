Napoli'nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Celta Vigo ile oynanan hazırlık maçında aldığı künt-distorsiyon travmasının ardından Luca Marianucci Pineta Grande Hospital'da tetkiklerden geçirildi ve sol dizinin medial kollateral bağında ileri derecede bir lezyontespit edildi".