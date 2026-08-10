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Luca Marianucci 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Napoli'de Marianucci sakatlandı: kollateral bağında yüksek dereceli yırtık

SSC Napoli
L. Marianucci

Napolili oyuncunun durumu

Napoli'nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Celta Vigo ile oynanan hazırlık maçında aldığı künt-distorsiyon travmasının ardından Luca Marianucci Pineta Grande Hospital'da tetkiklerden geçirildi ve sol dizinin medial kollateral bağında ileri derecede bir lezyontespit edildi".

  • Bu sırada İtalya, Massimiliano Allegri yönetiminde Castel di Sangro’daki Patini Stadı’nda antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, salonda çalışma ve yön değiştirmeye yönelik bir dizi özel egzersiz yapan iki ayrı gruba ayrıldı. Günün ikinci idmanı öğleden sonra yapılacak.

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