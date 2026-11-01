Massimiliano Allegri (cezalı), eski takımıyla karşı karşıya geleceği Juventus-Napoli maçını tribünden takip etmeye hazırlanıyor. Ancak kadro kurmakta büyük güçlükler yaşıyor. Rasmus Hojlund grip sendromu nedeniyle forma giyemeyecek. Onun yerine ilk 11'de Lorenzo Lucca oynayacak.
Maç öncesinde Dazn'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, eski Udinese santrforu hakkında sözünü sakınmadı. Lucca, kendisine bugüne kadar gösterilen sabrın boşa gitmediğini ve Napoli gibi bir takımın formasını hak ettiğini bugün her zamankinden daha fazla kanıtlamak zorunda.