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Lucca NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Napoli’de Manna: "Lucca bu formayı hak ettiğini göstermeli. Sabır var ama sonsuz değil"

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus - SSC Napoli

Napoli'nin sportif direktörü, bugün ilk 11'de yer alan santrfor hakkında sözünü sakınmıyor.

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05 Kas 2026

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JUV

Massimiliano Allegri (cezalı), eski takımıyla karşı karşıya geleceği Juventus-Napoli maçını tribünden takip etmeye hazırlanıyor. Ancak kadro kurmakta büyük güçlükler yaşıyor. Rasmus Hojlund grip sendromu nedeniyle forma giyemeyecek. Onun yerine ilk 11'de Lorenzo Lucca oynayacak.

Maç öncesinde Dazn'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, eski Udinese santrforu hakkında sözünü sakınmadı. Lucca, kendisine bugüne kadar gösterilen sabrın boşa gitmediğini ve Napoli gibi bir takımın formasını hak ettiğini bugün her zamankinden daha fazla kanıtlamak zorunda.

  • İstikrar yakalamak için önemli maç

    "Bizim için önemli bir maç; çünkü daha önce hiç üst üste iki galibiyet alamadık. İstikrar yakalamak için de önemli. Zorlu bir dönemden geçen ancak hafife alınmaması gereken güçlü bir takıma karşı iyi bir performans sergilemeliyiz. Sahada kendi değerlerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz." 

  • Onunla mücadele edecek imkânlarımız var

    "Gerçekten zor bir maç. Bugün maça güçlü başlamalarını bekliyorum. Bu maçın üstesinden gelebilecek güce sahibiz. Çok uzun sürecek ve ilk dakikadan son dakikaya kadar konsantre olmamız gerekiyor."

  • Lucca? Sabır var ama çok da değil

    "Sabırlı olmak gerekiyor ama çok da değil, çünkü taraftarın hiç sabrı yok. Lorenzo'da her şey var ve Napoli formasını hak ettiğini her gün göstermeli. Önemli bir performans bekliyorum, goller de böyle gelir. Marianucci gelişiyor; enerjisi ve pozitifliği var. Şu anda oynadığımız oyunda bize yardımcı olabilir."

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Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV