"Sabırlı olmak gerekiyor ama çok da değil, çünkü taraftarın hiç sabrı yok. Lorenzo'da her şey var ve Napoli formasını hak ettiğini her gün göstermeli. Önemli bir performans bekliyorum, goller de böyle gelir. Marianucci gelişiyor; enerjisi ve pozitifliği var. Şu anda oynadığımız oyunda bize yardımcı olabilir."