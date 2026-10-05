Napoli, De Laurentiis ile Allegri arasında Castel Volturno’da bir saatlik zirve: perde arkası

Daha güçlü başlamak için bir görüşme. Aurelio De Laurentiis bugün Massimiliano Allegri ile bir araya gelerek sezonun gidişatını ve önlerindeki maçları değerlendirdi. Sportmediaset'in bu sabah aktardığına göre Napoli Başkanı, Castel Volturno Training Center'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Livornolu teknik adamla yaklaşık bir saat görüştü; ikili, en kritik dönemleri ve önlerindeki maçları masaya yatırdı. Aranın ardından üç günde bir sahaya çıkacak olan Napoli, iki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldığı hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcını telafi etmek zorunda.



