Daha güçlü başlamak için bir görüşme. Aurelio De Laurentiis bugün Massimiliano Allegri ile bir araya gelerek sezonun gidişatını ve önlerindeki maçları değerlendirdi. Sportmediaset'in bu sabah aktardığına göre Napoli Başkanı, Castel Volturno Training Center'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Livornolu teknik adamla yaklaşık bir saat görüştü; ikili, en kritik dönemleri ve önlerindeki maçları masaya yatırdı. Aranın ardından üç günde bir sahaya çıkacak olan Napoli, iki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldığı hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcını telafi etmek zorunda.
Napoli, De Laurentiis ile Allegri arasında Castel Volturno’da bir saatlik zirve: perde arkası
Allegri, Mc Tominay’den haber bekliyor
Allegri, vitesi yükseltmesi ve daha fazla puan kaybına tahammülü olmadığını biliyor. Bunu yapabilmek için oyuncularını geri kazanması gerekiyor: eylülde geçirdiği ablasyonun ardından spor yapmaya uygunluk alabilmesi için gerekli sağlık kontrollerinden geçecek Scott McTominay’den yarın haber gelebilir. Onay çıkması halinde orta saha oyuncusu grupla yeniden antrenmanlara başlayabilecek ve cumartesi akşamı Maradona’da Frosinone’a karşı oynanacak maç için kadroya çağrılmayı umabilecek.
DİĞER SAKATLAR
Diğer sekiz oyuncunun dönüşü için ise süre daha uzun: Anguissa, Meret, Marianucci ve McTominay için Ekim ortası, Alisson ve Giovane için Ekim sonu, Favasuli için Aralık ayı ve Buongiorno için Ocak 2027.
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