Napoli, De Laurentiis: "Allegri başarılı bir teknik direktör, kulüp çıkarlarını ön planda tutan biri ve iyi anlaşacağız. Artık stadyum ve spor merkezi gerekiyor, aksi takdirde Inter, Juve, Milan ve Roma ile aramızdaki fark kapatılamaz hale gelir."

MSC World Europa etkinliğinin kenarında Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis şunları söyledi: "İtalya'da sayısız başarıya imza atmış ve iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş bir teknik direktörü seçerek takımda istikrar sağladığım için mutlu ve gururluyum. Onu 14 Temmuz'da San Carlo Tiyatrosu'nda tanıtacağız."





"Sadece son bir ayda transfer etmemiz için en az 200 oyuncu teklifi aldım. Ben de şöyle cevap verdim: 'Sakin olun, 47 oyuncumuz var ve transferlerden bahsetmeden önce en az 25'inin durumunu netleştirmeliyiz'. Bir de pozisyonlar var: Eğer herhangi bir pozisyonda eksiklik varsa, o zaman transfer pazarına gireriz. Ancak her pozisyonda iki ya da üç alternatifimiz varsa, öncelikle takımı çalıştıracak kişiyle görüşüp, elimizdeki oyuncularla ne yapmayı planladığını anlamak doğru olur. Teknik direktöre şunu sormalıyız: ‘Onları değiştirmek istediğinden emin misin? Çünkü zaten bu kadroyla da büyük işler başarabilirsin.’ Ayrıca, Bay Allegri aynı zamanda bir kurum adamıdır ve onunla çok iyi anlaşacağımıza inanıyorum.”