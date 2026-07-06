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Grafica De Laurentiis HDCalciomercato

Çeviri:

Napoli, De Laurentiis: "Allegri başarılı bir teknik direktör, kulüp çıkarlarını ön planda tutan biri ve iyi anlaşacağız. Artık stadyum ve spor merkezi gerekiyor, aksi takdirde Inter, Juve, Milan ve Roma ile aramızdaki fark kapatılamaz hale gelir."

SSC Napoli
Transfers
M. Allegri

MSC World Europa etkinliğinin kenarında Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis şunları söyledi: "İtalya'da sayısız başarıya imza atmış ve iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş bir teknik direktörü seçerek takımda istikrar sağladığım için mutlu ve gururluyum. Onu 14 Temmuz'da San Carlo Tiyatrosu'nda tanıtacağız."


"Sadece son bir ayda transfer etmemiz için en az 200 oyuncu teklifi aldım. Ben de şöyle cevap verdim: 'Sakin olun, 47 oyuncumuz var ve transferlerden bahsetmeden önce en az 25'inin durumunu netleştirmeliyiz'. Bir de pozisyonlar var: Eğer herhangi bir pozisyonda eksiklik varsa, o zaman transfer pazarına gireriz. Ancak her pozisyonda iki ya da üç alternatifimiz varsa, öncelikle takımı çalıştıracak kişiyle görüşüp, elimizdeki oyuncularla ne yapmayı planladığını anlamak doğru olur. Teknik direktöre şunu sormalıyız: ‘Onları değiştirmek istediğinden emin misin? Çünkü zaten bu kadroyla da büyük işler başarabilirsin.’ Ayrıca, Bay Allegri aynı zamanda bir kurum adamıdır ve onunla çok iyi anlaşacağımıza inanıyorum.”

  • NAPOLI VE TRANSFER PİYASASI

    "Bana kalırsa kimseyi transfer etmemeliyiz ve yine bana kalırsa pek çok oyuncu takımdan ayrılmak zorunda kalacak."

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  • YENİ STADYUM

    "Fico’yu (Campania Bölgesi, not) ve Manfredi’yi (Napoli Belediye Başkanı, not) stadyum konusunu görüşmek üzere somut bir toplantıya davet ediyorum. İnşaat çalışmaları devam ederken Napoli’nin Maradona Stadyumu’nda oynaması imkânsız. Maradona Stadyumu’nu yenilemenin daha uygun olup olmadığını ya da yeni bir stadyum inşa etmenin gerekli olup olmadığını anlamak için konuyu derinlemesine inceleyelim."

  • KUZEY İLE ARASINDAKİ FARK

    "Calcio Napoli'nin istikrarını ve gücünü artıracak çözümler bulmalıyız. Biz her zaman bu İtalyan ayrımcılığıyla karşı karşıya kaldık: Kuzey en iyisi, Güney ise fakirler. Inter ve Milan 1,8 milyar yatırım yaparak stadyum inşa ediyorsa, Roma da araziyi bulmuş ve aynı miktarda yatırım yapacaksa, birkaç yıl sonra takımı rekabetçi hale getirmek için yeterli gelirimiz kalmayacak; oysa ben her zaman bunu başardım, iki Scudetto kazandım ve 16 kez Avrupa'da oynadım. Napoli’nin cirosu ne Inter’inki, ne Milan’inki, ne de Juventus’unki kadar. Dolayısıyla, sevgili Conte’nin de dediği gibi, zorlanmak zorunda. Ama altyapı da gerekiyor. Ben yaratıcılığımı ve mali gücümü ortaya koyabilirim, ama sonra altyapı da gerekiyor.”


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