Napoli’de kaleci sorunu: Vicario, Manna ile görüştü. Meret ve Milinkovic’in durumu belirsiz

Alex Meret ve Vanja Milinkovic Savic’in geleceği, Napoli kulübünde hâlâ belirsizliğini koruyor. Meret, bazı fiziksel sorunların yanı sıra sık sık eleştirilerle ve çevresel baskılarla başa çıkmak zorunda kaldı; Sky Sport’tan Francesco Modugno’ya göre, şu anki durumu hem teknik değerlendirmelerle hem de sözleşmeyle ilgili meselelerle bağlantılı. Son sezonlardaki olumlu performanslarına ve kazandığı iki Scudetto’ya rağmen, Friuli doğumlu kalecinin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı ve geleceği belirsizliğini koruyor. Napoli, onu kadroda tutmaya devam mı edeceğini yoksa kaleci pozisyonunda yeni bir dönem mi başlatacağını karar vermek zorunda.





Aynı durum, Antonio Conte’nin bilinçli bir tercihi olan ve Allegri’nin oyun anlayışında daha az yer bulabilecek olan Vanja Milinkovic Savic için de geçerli.



