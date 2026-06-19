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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Napoli’de kaleci sorunu: Vicario, Manna ile görüştü. Meret ve Milinkovic’in durumu belirsiz

SSC Napoli
G. Vicario
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Allegri'nin teknik direktörlük görevine resmen başlamasını beklerken, Napoli'nin kalesinde bir devrim havası hakim.

Alex Meret ve Vanja Milinkovic Savic’in geleceği, Napoli kulübünde hâlâ belirsizliğini koruyor. Meret, bazı fiziksel sorunların yanı sıra sık sık eleştirilerle ve çevresel baskılarla başa çıkmak zorunda kaldı; Sky Sport’tan Francesco Modugno’ya göre, şu anki durumu hem teknik değerlendirmelerle hem de sözleşmeyle ilgili meselelerle bağlantılı. Son sezonlardaki olumlu performanslarına ve kazandığı iki Scudetto’ya rağmen, Friuli doğumlu kalecinin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı ve geleceği belirsizliğini koruyor. Napoli, onu kadroda tutmaya devam mı edeceğini yoksa kaleci pozisyonunda yeni bir dönem mi başlatacağını karar vermek zorunda.


Aynı durum, Antonio Conte’nin bilinçli bir tercihi olan ve Allegri’nin oyun anlayışında daha az yer bulabilecek olan Vanja Milinkovic Savic için de geçerli.


  • Transfer piyasası cephesinde ise, özellikle spor direktörü Giovanni Manna’nın en çok beğendiği isimlerden biri olarak görülen Guglielmo Vicario’nun durumu yakından takip ediliyor. Juventus’un da ilgilendiği Tottenham kalecisi, ancak maliyet, maaş ve rekabet açısından karmaşık bir transfer olarak görülüyor. Modugno, “Capri’de tatil yapıyordu, Napoli’ye de uğradı; Giovanni Manna ile de görüştüğü söyleniyor” diyor.


    Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak: Napoli, Meret/Milinkovic’e devam mı edeceğini yoksa takımın kalesini yeni bir birinci kaleciye mi emanet edeceğini seçmek zorunda.


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