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De BruyneGetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli'de gerilim: 300 ultra taraftar takımın kaldığı otelin önünde. "Kendini hazır hissetmeyen gitsin"

Serie A
SSC Napoli
SSC Napoli - Lazio
Lazio

Lazio maçı öncesinde protesto

Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR

Napoli ile Lazio arasındaki maç öncesinde gergin anlar. Repubblica'nın aktardığına göre, yaklaşık 300 ultra taraftar, Massimiliano Allegri'nin Napoli takımının cuma gününden beri ceza amaçlı kampta bulunduğu Pozzuoli'deki "Gli Dei" oteline gitti.

  • Oyunculara destek tezahüratlarının yanı sıra tepkiler de vardı; futbolcular reaksiyon göstermeye çağrıldı. "Monza, Torino, Porto: Tutkumuza saygı gösterilmeli. Kendinde bunu yapacak gücü bulamayan, gelecek maç haftasında gitsin."

    Eski teknik direktör Rino Gattuso'ya karşı oynanacak maç için Maradona'da 46 bini aşkın seyirci bekleniyor. Şehirde açılan bazı pankartlarla Aurelio De Laurentiis de protesto edildi. Gerginlik, Repubblica'nın haberine göre çok yüksek.

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Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR