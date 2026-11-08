Oyunculara destek tezahüratlarının yanı sıra tepkiler de vardı; futbolcular reaksiyon göstermeye çağrıldı. "Monza, Torino, Porto: Tutkumuza saygı gösterilmeli. Kendinde bunu yapacak gücü bulamayan, gelecek maç haftasında gitsin."

Eski teknik direktör Rino Gattuso'ya karşı oynanacak maç için Maradona'da 46 bini aşkın seyirci bekleniyor. Şehirde açılan bazı pankartlarla Aurelio De Laurentiis de protesto edildi. Gerginlik, Repubblica'nın haberine göre çok yüksek.