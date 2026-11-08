Napoli ile Lazio maçı öncesinde gergin anlar. Repubblica'nın aktardığına göre, yaklaşık 300 ultra taraftar, Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli'nin cuma gününden beri ceza kampında bulunduğu Pozzuoli'deki "Gli Dei" oteline gitti.
Napoli'de gerginlik: 300 ultra taraftar takımın kaldığı otelin önünde. "Kendini hazır hissetmeyen gitsin" sesleri yükseldi. Maç sonunda da ıslıklı protesto vardı
MAÇ ÖNCESİ
Oyunculara destek tezahüratlarının yanı sıra protesto sesleri de yükseldi, oyunculardan tepki vermeleri istendi. "Monza, Torino, Porto: Tutkumuza saygı gösterilmeli, kendinde bunu yapacak gücü bulamayan bir sonraki maç gününde gitsin."
Eski teknik direktör Rino Gattuso'ya karşı Maradona'da oynanacak maçı 46 binden fazla seyircinin izlemesi bekleniyor. Aurelio De Laurentiis de kentte açılan bazı pankartlarla protesto edildi. Gerginlik, Repubblica'nın aktardığına göre çok yüksek.
Lazio ile 1-1'lik beraberliğin ardından
Lazio ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonunda, Napoli oyuncuları taraftarları selamlamak için sahada kalmalarına rağmen yuhalandı. Özellikle Curva B, takıma şu tezahüratla seslendi: "Daha fazlasını hak ediyoruz".
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