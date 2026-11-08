Oyunculara destek tezahüratlarının yanı sıra protesto sesleri de yükseldi, oyunculardan tepki vermeleri istendi. "Monza, Torino, Porto: Tutkumuza saygı gösterilmeli, kendinde bunu yapacak gücü bulamayan bir sonraki maç gününde gitsin."

Eski teknik direktör Rino Gattuso'ya karşı Maradona'da oynanacak maçı 46 binden fazla seyircinin izlemesi bekleniyor. Aurelio De Laurentiis de kentte açılan bazı pankartlarla protesto edildi. Gerginlik, Repubblica'nın aktardığına göre çok yüksek.