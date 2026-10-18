Sezonun ilk dokuz maçında beş mağlubiyet, lig ve Şampiyonlar Ligi maçları dahil. Bunlar Napoli'de 20 yıldır görülmeyen olumsuz rakamlardı ve Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlük koltuğunu riske atıyor; onunla bağlantılı projeyi de. Önümüzdeki iki maç, salı günü Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Maradona'da Bodo/Glimt'e karşı, cumartesi günü ise Serie A'nın sekizinci haftasında yine evinde Roma'ya karşı oynanacak. Bu karşılaşmalar Napoli'nin sezonu açısından iki kritik dönüm noktası olacak. İki olumsuz sonuç daha alınırsa Napoli, teknik direktörlük koltuğunda sansasyonel bir değişikliği bile düşünebilir.