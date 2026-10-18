Sezonun ilk dokuz maçında beş mağlubiyet, lig ve Şampiyonlar Ligi maçları dahil. Bunlar Napoli'de 20 yıldır görülmeyen olumsuz rakamlardı ve Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlük koltuğunu riske atıyor; onunla bağlantılı projeyi de. Önümüzdeki iki maç, salı günü Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Maradona'da Bodo/Glimt'e karşı, cumartesi günü ise Serie A'nın sekizinci haftasında yine evinde Roma'ya karşı oynanacak. Bu karşılaşmalar Napoli'nin sezonu açısından iki kritik dönüm noktası olacak. İki olumsuz sonuç daha alınırsa Napoli, teknik direktörlük koltuğunda sansasyonel bir değişikliği bile düşünebilir.
Napoli'de De Laurentiis, Allegri'nin tercihleri karşısında şaşkına döndü: Görevden alma durumunda Montella ismi gündeme geldi
De Laurentiis hazırlıksız yakalandı
Dün Venezia'ya karşı kaybedilen maçta, bu dönemdeki sıkışık maç takvimi nedeniyle rotasyon ihtiyacı anlaşılır olsa da bazı kadro tercihleri soru işareti yarattı. Giovane-Lucca hücum ikilisinin tercih edilmesi de bunlardan biriydi. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, "Bazı tercihler başkan De Laurentiis'i de şaşırtmış olabilir".
Allegri'nin savunması
Lagün'deki yenilginin ardından Allegri şu değerlendirmeyi yaptı: "Sonuçlara bakıldığında endişe duyulması normal ama biz performanslara bakıyoruz. Villarreal karşısında da çok sayıda pozisyon ürettik. Venezia karşısında düzenli bir oyun oynadık ve küçük bir hata, kendi kalemize attığımız bir gol yüzünden yenildik. Kariyerimde böyle dönemler yaşadığım için biliyorum: Maçları kazanmak adına hayal kırıklığını öfkeye dönüştürmeliyiz."
Montella ortaya çıkıyor
Bu arada, durumun daha da kötüleşmesi hâlinde Allegri'nin yerini alabilecek isimler konuşulmaya başlandı. Igor Tudor ve Thiago Motta gibi isimlerin yanı sıra son saatlerde Vincenzo Montella'nın adı da gündeme geldi. Montella, Türkiye Millî Takımı'nın başındaki görevi sona erdikten sonra boşta.
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