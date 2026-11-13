Kevin De Bruyne'nin, Belçika'nın Türkiye'yi mağlup ettiği maçın ilk yarısının 27. dakikasında skoru 1-1'e getiren golü, Belçika'nın Nations League final aşamasına yükselme iddiasını ayakta tutuyor. Her şey pazar akşamı İtalya'ya karşı oynanacak büyük maçta belli olacak. Ancak Napoli orta saha oyuncusunun bugünü ve özellikle geleceği açısından bir yanda golün ardından sahada aldığı ilaçla ilgili endişeler (maçtan sonra "Kendimi pek iyi hissetmiyordum" dedi), diğer yanda ise maç sonrası açıklamaları gündemde.

Eski Manchester City oyuncusu, öğleden sonra eşinin de körüklediği, yakında Napoli'den ayrılıp PSV'ye gideceği yönündeki söylentileri daha da alevlendirdi. Peki, bunların aslı ne?