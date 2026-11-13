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Çeviri:

Napoli, De Bruyne'ye daha ocakta veda mı? PSV için "göreceğiz" yanıtı, eşinin sert çıkışı ve Van Bommel'in tavsiyesi

SSC Napoli
PSV Eindhoven
K. De Bruyne

Belçika'ya gol atan Napoli'nin yaratıcı hücum oyuncusu, daha ocak ayında takımdan ayrılabilir.

Gelecek maçlar
NEC

NEC

Eredivisie

21 Kas 2026

PSV

PSV

NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

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Kevin De Bruyne'nin, Belçika'nın Türkiye'yi mağlup ettiği maçın ilk yarısının 27. dakikasında skoru 1-1'e getiren golü, Belçika'nın Nations League final aşamasına yükselme iddiasını ayakta tutuyor. Her şey pazar akşamı İtalya'ya karşı oynanacak büyük maçta belli olacak. Ancak Napoli orta saha oyuncusunun bugünü ve özellikle geleceği açısından bir yanda golün ardından sahada aldığı ilaçla ilgili endişeler (maçtan sonra "Kendimi pek iyi hissetmiyordum" dedi), diğer yanda ise maç sonrası açıklamaları gündemde.

Eski Manchester City oyuncusu, öğleden sonra eşinin de körüklediği, yakında Napoli'den ayrılıp PSV'ye gideceği yönündeki söylentileri daha da alevlendirdi. Peki, bunların aslı ne?

  • PSV hakkındaki söylentiler

    Dün sabah Hollanda'da, Voetbalzone tarafından aktarılan iddia medyada geniş yankı buldu. İddiaya göre PSV Eindhoven, 1991 doğumlu yaratıcı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ü, Napoli ile sözleşmesinin sona erip bonservissiz kalacağı sezon sonunda (kulübün kullanmak istemediği tek taraflı bir opsiyon bulunuyor) değil, önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde Hollanda'ya getirmek için oyuncunun ekibiyle doğrudan temasa geçti.

  • Eşinden sert çıkış: "Belçika'ya dönmek istiyoruz"

    Michelle Lacroix, De Bruyne’nin eşi ve hayat arkadaşı, dün öğleden sonra basını hareketlendirmişti. Nina dergisine verdiği röportajda ailesinin Napoli’de yaşarken çektiği tüm sıkıntıları ve eski Manchester City oyuncusunun bu şehirdeki hayatından keyif almadığını anlatmıştı.

    "Burada, Belçika’nın Limburg bölgesinde yaşamak istiyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Kevin, Napoli’de çok kısıtlı bir hayat yaşıyor. Bu onun için pek eğlenceli değil. Üstelik şehirde ailece birlikte hiçbir şey yapamıyoruz. Madalyonun diğer yüzü de bu, değil mi?"

  • Van Bommel'in tavsiyesi

    Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark Van Bommel de VTM televizyonuna verdiği röportajda kaptanına ayrılık seçeneğini değerlendirmesini tavsiye etme fırsatını kaçırmadı ve şunları vurguladı:

    "Hollanda futbolu ona çok uygun. Buradan (Eindhoven) uzakta yaşamıyor. Hücumcu oyun tarzı, her zaman futbol oynamak istemesi... (Allegri'ye gönderme, editörün notu) Hollanda futbolu ona tam anlamıyla uygun bir ortam. Elbette kararı kendisi vermeli."

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  • PSV hakkında o "göreceğiz"

    Türkiye'ye karşı oynanan maçın ardından karma alanda konuşan Kevin De Bruyne, ayrılığa kapıyı kapatmadı ve PSV'yle ilgili iddiaları yalanlamayarak ocak ayı için de sürpriz bir ihtimali açık bıraktı:

    "Ocak ayında PSV'ye gitmek mi? Uyandığımda birçok kişinin benimle iletişime geçtiğini gördüm. Ama şu anda buradayım ve işimi yapıyorum. Bana göre sezon boyunca iyi oynadım. Bu maçlarda oynayabilecek ve katkı sağlayabilecek formda olduğum için mutluyum. Geleceğe gelince, göreceğiz"

  • Peki ya Napoli?

    Napoli, De Bruyne’ün ayrılığına hiçbir zaman kapıyı kapatmadı. Bunu geçen yaz yapmadı, ocakta da yapmayacak. De Laurentiis’in kulübü yaz transfer döneminde neredeyse hiç transfer yapamadı/yapmak istemedi. Ancak ocakta, dört takviye isteyen Massimiliano Allegri’nin taleplerini karşılamaya çalışacak.

    Fakat 23 yaş altı olmayan oyuncuları kadroya yazabilmek için A listesinde yer açılması gerekiyor. Belçikalı oyuncunun yüksek maaşından tasarruf etmek de kulüp yönetiminin işine gelir.

    Elbette, yerine aynı seviyede bir oyuncu bulmadan De Bruyne’ün bedelsiz ayrılmasına izin verme niyeti yok. Üstelik bu oyuncunun bedeli büyük olasılıkla eski Manchester City futbolcusunun satışından elde edilecek parayla karşılanmak zorunda. Kısacası Napoli de PSV’ye kapıyı açık tutuyor, ancak bedelsiz bir ayrılığa değil.

Gelecek maçlar
NEC

NEC

Eredivisie

21 Kas 2026

PSV

PSV

NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR