Kevin De Bruyne'nin İtalya macerası sadece bir sezon sürebilir. Napoli, kadrosunda uluslararası düzeyde bir şampiyonu barındırdığının farkında; ancak, Serie A'daki performansını etkileyen sık sık yaşanan fiziksel sorunlar, onun takımda kalmasını engelleyebilir. Önümüzdeki aylarda Belçikalı orta saha oyuncusunun durumu sağlık ekibi ve Antonio Conte tarafından takip edilecek. Sezon sonunda yönetim ve kulüp ile birlikte değerlendirmeler yapılacak ve Haziran 2027'de (2028 opsiyonlu) sona erecek olan sözleşmesinin doğal süresinden önce ilişkinin devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verilecek.





