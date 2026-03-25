Goal.com
Canlı
Francesco Guerrieri

Çeviri:

Napoli-De Bruyne transferi şimdiden bitti mi? Neler değişti ve Suudi Arabistan ile MLS'den gelen yeni teklifler

ABD 1
Transfers

Belçikalı ofansif orta saha oyuncusu, sadece bir sezonun ardından İtalya'dan ayrılabilir: 35 yaşına yaklaşırken fiziksel durumu belirleyici olacak

Kevin De Bruyne'nin İtalya macerası sadece bir sezon sürebilir. Napoli, kadrosunda uluslararası düzeyde bir şampiyonu barındırdığının farkında; ancak, Serie A'daki performansını etkileyen sık sık yaşanan fiziksel sorunlar, onun takımda kalmasını engelleyebilir. Önümüzdeki aylarda Belçikalı orta saha oyuncusunun durumu sağlık ekibi ve Antonio Conte tarafından takip edilecek. Sezon sonunda yönetim ve kulüp ile birlikte değerlendirmeler yapılacak ve Haziran 2027'de (2028 opsiyonlu) sona erecek olan sözleşmesinin doğal süresinden önce ilişkinin devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verilecek.


  • DE BRUYNE’NİN NAPOLI’DEKİ SAKATLIKLARI

    Sezon başında Kevin De Bruyne'nin Napoli'ye transferi, 2025/26 Serie A sezonunun en önemli transferlerinden biri olarak görülüyordu: Oyuncu, daha alt liglerden de teklifler almıştı, ancak Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından hâlâ üst düzeyde oynayabileceğini kanıtlamak istediği için Napoli'nin teklifini kabul etti. Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda sağ uyluk kasında bir sakatlık geçiren De Bruyne, Mart ayı başında Torino maçının son dakikalarında oyuna girene kadar birkaç ay sahalardan uzak kaldı; son haftada Cagliari karşısında ilk 11'e geri dönen oyuncu, maçın tamamında sahada kaldı. Teknik nitelikleri bir kenara bırakırsak, Sky Sport'a göre De Bruyne'nin Napoli'deki geleceği belirsiz ve Haziran sonunda 35 yaşına girecek olan oyuncunun fiziksel durumuna bağlı.

  • DE BRUYNE NEREYE GİDEBİLİR?

    Ocak ayında De Bruyne'nin Napoli'den ayrılabileceğine dair söylentiler dolaşmıştı ancak bu yönde somut bir işaret hiç olmamıştı; ancak yaz aylarında Suudi Arabistan, bir yıl önceki girişimlerin ardından yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor; olası transfer hedefleri arasında MLS seçeneği de hâlâ gündemde. Bazı söylentilere göre, oyuncu kariyerinin son önemli kontratı olması beklenen bir anlaşma için Suudi Pro Ligi veya Amerika'daki bir takıma açık olabilir. Ancak şimdilik Belçikalı ofansif orta saha oyuncusu dikkatini dağıtmak istemiyor ve sadece Napoli ile ligin sonuna odaklanmış durumda; Inter'e karşı geri dönüş hedefini gözden kaçırmamaya çalışıyor.

