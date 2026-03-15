Napoli'nin galibiyet serisi devam ediyor; takım ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Verona ve Torino'ya karşı elde edilen galibiyetlerin ardından, Lecce'ye karşı da geriye düşüp geri dönerek kazanılan bu zafer, hepsi de az farkla kazanılan maçlar oldu ve bu sonuçlar, mavili takımın kötü gidişatı artık geride bıraktığına dair umut veriyor. Puanlar geliyor, Şampiyonlar Ligi kupası giderek daha da yaklaşıyor, yıldız oyuncular sakatlıklarından dönmeye başlıyor ve Conte, yakın geleceğe güvenle bakabilir ve neden olmasın, sıralamada yükselmeyi hedefleyebilir. İtalya şampiyonu 59 puana yükseldi ve Inter'e karşı 2 puan daha kazandı. Inter, Serie A'nın bitimine 9 maç kala 9 puan geride (arada Milan da var).
Napoli, De Bruyne, McTominay, Lukaku ve diğer tüm oyuncularla şimdi nasıl bir oyun sergileyebilir: Çılgın bir geri dönüş fikri, bu mümkün mü?
Napoli'de gülümsemeye neden olacak pek çok faktör var. Daha önce de belirtildiği gibi, lig sıralaması yeniden iyi bir hal almaya başladı ve Milano takımları beklenmedik bir şampiyonluk mücadelesinin içine çekilirken, bundan faydalanacak olan üçüncü takım olabilir. Ayrıca, Azzurri üçlü arasında belki de eniyi fikstüre sahip ve kadrosu neredeyse tam kadro olduğundan bir galibiyetserisi hedefleyebilir. Lukaku ve arkadaşlarının son dokuz rakibi Cagliari, Milan, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa ve Udinese olacak; bu da imkansız olmayan bir fikstür.
Lecce ile oynanan maçın ikinci yarısından Napoli için sadece iyi haberler var. Zorlu bir başlangıç yapan maç, oyuncu değişiklikleriyle güçlenen ve canlanan yeni bir Napoli kadrosu tarafından tersine çevrildi. De Bruyne ve McTominay’ın oyuna girmesi maçın gidişatını değiştirdi ve bu takımın ne olabileceğini ve hâlâ ne olabileceğini gösterdi.
Elbette, aylar sonra tekrar ilk 11'e dönen Anguissa orta sahada zorlandı ve açıkça en iyi formunda değildi. Ancak onun dönüşü, orta sahanın diğer iki yıldızının dönüşüyle birleştiğinde, bir veya iki vites daha yükseltmek anlamına geliyor. Söz konusu Kamerunlu oyuncu, daha önce de belirtildiği gibi, sakatlığından önce orta sahada hakimiyet kuran o çok yönlü oyuncuya dönüşmek için birkaç maça daha çıkmaya ihtiyaç duyacak, ancak onun varlığı ya da yokluğu fark yaratabilir.
Eski Fulham oyuncusuna kıyasla, Lecce maçında çok daha formda görünenler, her ikisi de devre arasında oyuna giren ve Napoli'nin çehresini değiştirmeyi başaran De Bruyne ve McTominay oldu. Özellikle Belçikalı oyuncu, sezon başındaki parlak olmayan halinden uzak görünüyor ve şampiyonluğun bu son aşamasında, sonbaharda sadece ara sıra yaptığı gibi takımının kalitesini yükselteceğine dair umut veriyor.
Lukaku’nun hemen etkili bir dönüşünün ardından Politano ve Gilmour da sahalara geri döndü; sıra ise en çok beklenen ikiliye geldi: McTominay-De Bruyne. Bu ikilinin birlikte oynaması sezonun ilk aylarında gündemdeydi ve son aylarında da tekrar gündeme gelecek; ancak Conte’nin takımının teknik ve fiziksel seviyesinin bundan fayda sağlayacağı aşikar.
İkisinin de çok yakında, belki de Cagliari'deki bir sonraki maçtan itibaren ilk 11'e dönmesi bekleniyor: İskoç oyuncu her zaman kesin bir ilk 11 adayı olacak, Belçikalı ise birkaç hafta daha maçların sonlarında taktiksel (ve teknik) bir silah olarak kullanılabilir, bu da tam olarak iyileşmesini kolaylaştıracaktır. Onlar hakkında konuşan Conte şunları söyledi: “Onlar güçlü oyuncular ama kendilerini bulmalı ve ritimlere yeniden alışmalılar. Çocukların kendine güveni olmalı, ortak çıkar Napoli olmalı. Ciddi ve hazırlıklı çocuklarla çalışıyorum. McTominay bir aydır, De Bruyne ise dört aydır sahalardan uzaktaydı: herkes oynamak istiyor ama her şeyi dengelemeliyiz."
Azzurri'nin geleceği parlak görünüyor. Ufukta başka dönüşler de var: Mart sonunda Di Lorenzo ve Lobotka, Nisan'da Neres ve Vergara, Mayıs'ta ise Rrahmani. Conte'ye düşen görev ise, şimdilik rafa kaldırılmış olan iki forvetin (Lukaku ve Hojlund) birarada oynama fikriyle yeni bir denge kurmak olacak.
Sayısal olarak büyük zorluklar yaşadığı bir sezonun ardından, paradoksal bir şekilde, Lecce doğumlu teknik direktör sezonun sonlarında kadro bolluğuyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Tüm yıl boyunca sakatlıklarla boğuşan Azzurri kadrosu, şimdi ise fazlasıyla geniş birkadroya sahip. İtalya'da Lobotka ve Gilmour gibi iki oyun kurucuya, McTominay ve Anguissa gibi iki hücum oyuncusuna, Politano'dan Alisson Santos'a, Neres ve Giovane'ye kadar çok sayıda kanat oyuncusuna, Vergara, Elmas ve De Bruyne gibi çok yönlü oyunculara güvenebilen başka kim var? Herkesin formda olduğu, fikstürün kolaylaştığı ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı bir ortamda Napoli, bolca puan toplayabilir ve şu anda önünde yer alan takımları da biraz endişelendirebilir. Bu, inişli çıkışlı bir sezonun en sansasyonel sonu olurdu.