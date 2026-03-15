Napoli, De Bruyne, McTominay, Lukaku ve diğer tüm oyuncularla şimdi nasıl bir oyun sergileyebilir: Çılgın bir geri dönüş fikri, bu mümkün mü?

Lecce ile oynanan maçın ikinci yarısından Napoli için sadece iyi haberler var. Zorlu bir başlangıç yapan maç, oyuncu değişiklikleriyle güçlenen ve canlanan yeni bir Napoli kadrosu tarafından tersine çevrildi. De Bruyne ve McTominay’ın oyuna girmesi maçın gidişatını değiştirdi ve bu takımın ne olabileceğini ve hâlâ ne olabileceğini gösterdi.

Elbette, aylar sonra tekrar ilk 11'e dönen Anguissa orta sahada zorlandı ve açıkça en iyi formunda değildi. Ancak onun dönüşü, orta sahanın diğer iki yıldızının dönüşüyle birleştiğinde, bir veya iki vites daha yükseltmek anlamına geliyor. Söz konusu Kamerunlu oyuncu, daha önce de belirtildiği gibi, sakatlığından önce orta sahada hakimiyet kuran o çok yönlü oyuncuya dönüşmek için birkaç maça daha çıkmaya ihtiyaç duyacak, ancak onun varlığı ya da yokluğu fark yaratabilir.

Eski Fulham oyuncusuna kıyasla, Lecce maçında çok daha formda görünenler, her ikisi de devre arasında oyuna giren ve Napoli'nin çehresini değiştirmeyi başaran De Bruyne ve McTominay oldu. Özellikle Belçikalı oyuncu, sezon başındaki parlak olmayan halinden uzak görünüyor ve şampiyonluğun bu son aşamasında, sonbaharda sadece ara sıra yaptığı gibi takımının kalitesini yükselteceğine dair umut veriyor.