Napoli, De Bruyne: "Gerçek Kevin bu, İtalya'da benden ne beklediğinizi bilmiyorum!"

Maçın ardından Prime Video'ya konuşan orta saha oyuncusu, şehirde form durumu hakkında yapılan eleştirileri ve çok sayıdaki tartışmayı da geri çevirdi. De Bruyne, böyle bir tartışmanın olmadığını ve şu ana kadar ortaya koyduğu en iyi versiyonun, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu geceki performansı olduğunu belirterek bunun gerçek Kevin olduğunu söyledi.

"Gerçek De Bruyne'ü görmek için daha ne kadar beklemek gerekiyor? Gerçek Kevin bu, benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum. İtalya'da bunun hakkında çok konuştuğunuzu biliyorum ama aslında ben buyum. Allegri ile her şey yolunda, o benden biraz daha sakin ve rahat. Ama her şey yolunda, takımla iyi bir uyum var. Çok güçlü takımlara karşı zorlu bir başlangıç yaptık. Büyük bir şey inşa etme isteği var. Allegri benimle İngilizce değil, İtalyanca konuşuyor (gülerek, editör notu)".