Odegaard’ın golü, ev sahibi Napoli cephesindeki heyecanı soğuttu ve Arsenal karşısında 1-0 alınan yenilgi, Massimiliano Allegri’nin ekibi için üst üste üçüncü mağlubiyet olarak takım üzerindeki baskı seviyesini yüksek tutuyor. Yine de Diego Armando Maradona Stadı’ndaki geceden, Alisson Santos ve Meret’in sakatlıklarıyla tezat oluşturan bazı olumlu notlar da çıktı; bunların başında da yeniden ilk 11’e dönen ve merkezdeki rolünü geri kazanan, Kevin De Bruyne’ün çok formda görünmesi geliyor.
Çeviri:
Napoli, De Bruyne: "Gerçek Kevin bu, İtalya'da benden ne beklediğinizi bilmiyorum!"
Üst düzey maç
Belçikalı oyuncu sonunda yeniden ilk 11'e döndü ve Massimiliano Allegri döneminde bunu ilk kez başardı. Ancak hemen liderlik rolünü üstlenip bazı takım arkadaşlarını, özellikle de Giovanni Di Lorenzo'yu sahada azarlayıp onlarla atışacak kadar öne çıktı.
İtalyan kaptan, bunu "ateşlilik ve mücadele etme isteği" olarak tanımlayarak konuyu hemen kapattı. Buna rağmen söz konusu maçta Belçikalı oyuncu, geleceğe dönük olarak da büyük övgü alarak sahadan ayrıldı (ve Anguissa ile McTominay'in zaten bilinen yoklukları da göz önüne alındığında).
"İŞTE GERÇEK KEVIN"
Maçın ardından Prime Video'ya konuşan orta saha oyuncusu, şehirde form durumu hakkında yapılan eleştirileri ve çok sayıdaki tartışmayı da geri çevirdi. De Bruyne, böyle bir tartışmanın olmadığını ve şu ana kadar ortaya koyduğu en iyi versiyonun, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu geceki performansı olduğunu belirterek bunun gerçek Kevin olduğunu söyledi.
"Gerçek De Bruyne'ü görmek için daha ne kadar beklemek gerekiyor? Gerçek Kevin bu, benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum. İtalya'da bunun hakkında çok konuştuğunuzu biliyorum ama aslında ben buyum. Allegri ile her şey yolunda, o benden biraz daha sakin ve rahat. Ama her şey yolunda, takımla iyi bir uyum var. Çok güçlü takımlara karşı zorlu bir başlangıç yaptık. Büyük bir şey inşa etme isteği var. Allegri benimle İngilizce değil, İtalyanca konuşuyor (gülerek, editör notu)".
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