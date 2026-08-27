Napoli orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, Corriere dello Sport'a uzun bir röportaj verdi: "Genoa'ya attığım gol bir faulden mi doğdu? Yüzde 50'ye yüzde 50, hangi açıdan baktığınıza bağlı: Benim açımdan bir taraftan geliyordum, o da bana doğru geldi. Nasıl görmek isterseniz isteyin, yine de biraz şaşırdım ama bu oyunun bir parçası. İnsanlar konuşuyor, benim umurumda değil".
Çeviri:
Napoli, De Bruyne: "Gabriel Jesus bizde olmayan bir profil. Genoa maçındaki golde faul mü vardı? Yüzde 50 yüzde 50. Conte sadece futbola odaklanıyor, Allegri ise ilişkileri yönetiyor"
Kamp çok uzakta değil
"Geçen yıl sakatlığın ardından emekliliği düşünmedim. Ama bazen düşünüyorum. Geleceğimi, artık çok küçük olmayan çocuklarımı ve gelecek için alınacak en doğru kararın ne olduğunu düşünüyorum. Kariyerimin bu döneminde her şey normal".
Napoli’den ayrılıyor mu? Bunu hiç söylemedim
"Bu yaz Napoli'den ayrılmayı hiç düşünmedim. Bunu hiç söylemedim. Mesele şu ki bir şey söylediğimde çok direkt oluyorum, ama bazen bu insanların hoşuna gitmiyor ve bunun üzerine pek çok hikâye uyduruyorlar. Tüm yaz boyunca ‘Kevin burada, Kevin şurada’ diye konuştular. Nerede olduğumu ve ailemin nerede olduğunu bilmiyorlardı. Mahremiyetime çok önem veriyorum".
Conte ile ilgili ne işe yaramadı?
"Olur, bu bir sorun değil. Bana bir soru sorulursa dürüst olurum. Her zaman gerçeği seçerim: güzel futbol oynamayı seviyorum ve buraya gelmeden önce de bunu söylemiştim. Kim olduğumu asla değiştirmeyeceğim, beni olduğum oyuncu yapan da bu. Bu benim"
Conte ile Allegri arasındaki farklar
"Conte çok katı, daha çok profesyonel ilişkiye odaklı. Futbol, futbol, futbol. Sadece futbolu düşünüyor. Oyuncularla kişisel bir bağ yok. Allegri ise biraz daha rahat, daha samimi, ve benim görebildiğim kadarıyla kişisel bağı daha fazla önemsiyor. Her teknik direktör birbirinden farklıdır ve ben birçok farklı teknik direktörle çalıştım".
Allegri'nin projesi
"20 gün önce geldim ve her şey değişti, bu kadar kısa sürede bir analiz yapmak istemiyorum. Ama iyi başladığımızı söyleyebilirim ve ben de kendimi iyi hissediyorum; öyle ki hemen oynamaya başladım".
GABRIEL JESUS KATMA DEĞER
"Ne getirir? Kalite. Topla hücumda, sırtı dönük oyunda ve hücum organizasyonunda kalite. Muhtemelen elimizde olmayan bir profil, Rasmus ya da Lorenzo'dan farklı. Gelirse bize yardımcı olabilir. Tecrübesiyle de: nasıl kazanılacağını biliyor. Bu önemli, neler olacağını göreceğiz".
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun