"Bu yaz Napoli'den ayrılmayı hiç düşünmedim. Bunu hiç söylemedim. Mesele şu ki bir şey söylediğimde çok direkt oluyorum, ama bazen bu insanların hoşuna gitmiyor ve bunun üzerine pek çok hikâye uyduruyorlar. Tüm yaz boyunca ‘Kevin burada, Kevin şurada’ diye konuştular. Nerede olduğumu ve ailemin nerede olduğunu bilmiyorlardı. Mahremiyetime çok önem veriyorum".