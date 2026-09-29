Saha dışında bir derbi, hem de bir yenisi, birkaç haftadır Zambo Anguissa'nın durumunu yakından takip eden Inter ve Milan'ı bekliyor olabilir: Kamerunlu orta saha oyuncusu, Temmuz 2027'de sona erecek sözleşmesini henüz yenilemedi ve bu nedenle Napoli'den bonservissiz olarak ayrılabilir. Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, "Ağustos sonunda Frank ve menajerleriyle konuştum. Onu her gün görüyorum, durumu iyi ve odaklanmış durumda. Bunu bir yıldır söylüyorum: Bir orta yol bulabilirsek ne ala, aksi takdirde kulübe çok şey verdi ve sezon sonunda yolları ayırmamızda sorun olmaz" dedi.
Napoli'de Anguissa, sözleşme yenilemek için sezon başına 6 milyon istiyor: bedelsiz bir transfer ihtimali için Milan cephesinden sızanlar
YÜKSEK TALEP
Anguissa şu anda sezon başına 3,6 milyon euro maaş alıyor ve yeni sözleşme anlaşmasına yeşil ışık yakmak için net maaşının sezon başına 6 milyon euroya çıkarılmasını istediği öne sürüldü. Bu, bir tekliften çok Napoli’ye oyuncuyla ilişkilerde bir kırılma noktası gibi göründü. Inter de, daha geri planda kalan diğer kulüpler gibi, durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor.
Yaz anketi
Anguissa ile Napoli, ayrılığın provasını yapıyor. Geçen yaz da oyuncunun çevresi, Conte’nin ayrılığının da etkisiyle, transfer piyasasında ilgi çekici çözümler arayarak etrafa bakınmıştı. AC Milan, hem menajerler hem de Napoli ile nabız yoklamaya çalışmıştı ancak mavi kulüp diyaloğa kapı aralamamıştı.
Şu an itibarıyla via Aldo Rossi’deki kulüp ile Anguissa cephesi arasında devam eden bir görüşme bulunmuyor ancak ilgi var ve özellikle Napoli ile kopuşun kesinleşmesi halinde bu durum göz önünde bulundurulmalı.
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