Anguissa ile Napoli, ayrılığın provasını yapıyor. Geçen yaz da oyuncunun çevresi, Conte’nin ayrılığının da etkisiyle, transfer piyasasında ilgi çekici çözümler arayarak etrafa bakınmıştı. AC Milan, hem menajerler hem de Napoli ile nabız yoklamaya çalışmıştı ancak mavi kulüp diyaloğa kapı aralamamıştı.

Şu an itibarıyla via Aldo Rossi’deki kulüp ile Anguissa cephesi arasında devam eden bir görüşme bulunmuyor ancak ilgi var ve özellikle Napoli ile kopuşun kesinleşmesi halinde bu durum göz önünde bulundurulmalı.