Gazzetta'nın haberine göre Max, ilk yarının büyük bölümünde Belçikalının dikkatini çekmek için "Kevin, Kevin" diye bağırdı: Ondan daha fazlasını istiyordu. Kevin'ın daha geride oyun kurmasını, McTominay'in ise hücumda serbest kalarak Hojlund'a ceza sahasında destek vermesini istiyordu.





Eski City oyuncusu ise ne yanıt verdi ne de dönüp teknik direktörüyle göz göze geldi. Sahada kollarını açıp itiraz etmeyi ve şikâyet etmeyi sürdürerek Allegri'yi çileden çıkardı. Maçın ardından konuyla ilgili soruya verdiği yanıtla durumu hafife aldı: "Birbirimizi anlamadık."





Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta alınan ikinci yenilginin ertesi günü takım Castel Volturno'da bir araya geldi. Allegri burada, Belçikalının saha içindeki hareketleri de dâhil olmak üzere yolunda gitmeyen konuları konuşma fırsatı bulmuş olmalı. Frosinone karşısında attığı iki golün ardından Belçikalı oyuncu yine hayal kırıklığı yarattı ve Venezia ile Bodo maçlarında yeniden kendini bulması gerekecek.