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De Bruyne Napoli Getty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

Napoli'de Allegri ile De Bruyne arasında gerilim: Sahadaki yanlış anlaşılmalar, televizyondaki açıklamalar ve yüz yüze görüşme

SSC Napoli
Villarreal - SSC Napoli
Villarreal
Şampiyonlar Ligi

Max Allegri ile Kevin De Bruyne. arasında yine gerginlik yaşandı. Daha sonra Villarreal'e karşı kaybedilen maç sırasında Napoli teknik direktörü ile yıldızı arasında hararetli bir tartışma yaşandı.


  • Gazzetta'nın haberine göre Max, ilk yarının büyük bölümünde Belçikalının dikkatini çekmek için "Kevin, Kevin" diye bağırdı: Ondan daha fazlasını istiyordu. Kevin'ın daha geride oyun kurmasını, McTominay'in ise hücumda serbest kalarak Hojlund'a ceza sahasında destek vermesini istiyordu.


    Eski City oyuncusu ise ne yanıt verdi ne de dönüp teknik direktörüyle göz göze geldi. Sahada kollarını açıp itiraz etmeyi ve şikâyet etmeyi sürdürerek Allegri'yi çileden çıkardı. Maçın ardından konuyla ilgili soruya verdiği yanıtla durumu hafife aldı: "Birbirimizi anlamadık."


    Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta alınan ikinci yenilginin ertesi günü takım Castel Volturno'da bir araya geldi. Allegri burada, Belçikalının saha içindeki hareketleri de dâhil olmak üzere yolunda gitmeyen konuları konuşma fırsatı bulmuş olmalı. Frosinone karşısında attığı iki golün ardından Belçikalı oyuncu yine hayal kırıklığı yarattı ve Venezia ile Bodo maçlarında yeniden kendini bulması gerekecek.

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