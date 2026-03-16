Napoli, Conte yeniden galip gelmek için sadece yeni transferlere güveniyor: De Laurentiis ile yapılacak görüşme öncesinde durum

Teknik direktör kalmaya hazır olduğunu söylüyor, ancak kulüp başkanından güvence istiyor.

Birlikte devam etmek mümkün, ama zorunlu değil. Antonio Conte ile Napoli arasındaki işbirliği önümüzdeki sezon da devam edebilir; bu, mavi kulübün teknik direktörlüğünde üst üste üçüncü sezon olacak. 

Kalması için tüm koşullar mevcut, ancak teknik direktör başkan Aurelio De Laurentiis'ten garantiler istiyor.

  ŞARTLAR

    La Gazzetta dello Sport, Conte'nin kulübün İtalya'da ve Avrupa'da üst düzeyde rekabetçi kalma arzusu ve hırsı olduğunu bildiğini yazıyor. Ancak teknik direktörün görüş alışverişinde bulunmaya ve geleceğe dair güvenceye ihtiyaç duyuyor

    150 milyon avroyu aşan bir transfer dönemi daha düşünülemez görünüyor. Ayrıca, yıllık işgücü maliyetinin 160 milyon avroya fırlamasıyla birlikte, kulübün maaş bütçesini gözden geçirip düşürme isteği de var. Ancak Napoli, transfer piyasasında hareket edebilecek ve takımı gerçekten güçlendirmek için doğru hamleleri yapabilecek likiditeye sahip

    Sportif direktör Manna'nın son açıklamalarıyla Hojlund ve Alisson Santos'un transfer haklarının satın alınması zaten garanti altına alınmışken, önümüzdeki yaz birkaç takviye yeterli olacak, kadroda devrim yapmaya gerek kalmayacak. Conte'nin her zaman zirvede kalmak için kalitesel bir sıçrama sağlayacak birkaç önemli hamleye ihtiyacı var. İşte bu yüzden birlikte ilerlemek mümkün: işleri netleştirerek, teknik ve ekonomik ihtiyaçlar arasında yeniden bir denge bularak.

  ETKİNLİK

    Corriere dello Sport,Conte, De Laurentiis ve Manna arasındaki görüşmenin, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanıldıktan sonra, ligin bitiminden önce gerçekleşeceğini yazıyor.  

    2025'teki çok hareketli transfer döneminin ardından Napoli, genç oyunculara ve hedefli transferlere odaklanacak. Bu, yeni projenin temel taşlarından biri gibi görünüyor: ortalama yaşı 28 olan kadro, Serie A'da oynayan oyuncular açısından en deneyimli kadro.

    Sakatlıklar bir yana, takım hala çok güçlü ve sağlam: hedeflerde bir sağ bek, bir orta saha oyuncusu, bir kanat oyuncusu, belki bir stoper var, ancak bu kimin ayrılacağına ve kimin kalacağına bağlı olacak.

    Mayıs ayında 33 yaşına girecek Lukaku, Haziran ayında 35 yaşına girecek Juan Jesus, 2027'de sözleşmesi sona erecek Anguissa ve özellikle de yaz transfer döneminde 70 milyon euroya transfer edilen ancak Ocak ayında Conte'nin isteğiyle kiralık olarak gönderilen Lucca ve Lang'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

