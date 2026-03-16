Napoli, Conte yeniden galip gelmek için sadece yeni transferlere güveniyor: De Laurentiis ile yapılacak görüşme öncesinde durum

La Gazzetta dello Sport, Conte'nin kulübün İtalya'da ve Avrupa'da üst düzeyde rekabetçi kalma arzusu ve hırsı olduğunu bildiğini yazıyor. Ancak teknik direktörün görüş alışverişinde bulunmaya ve geleceğe dair güvenceye ihtiyaç duyuyor.

150 milyon avroyu aşan bir transfer dönemi daha düşünülemez görünüyor. Ayrıca, yıllık işgücü maliyetinin 160 milyon avroya fırlamasıyla birlikte, kulübün maaş bütçesini gözden geçirip düşürme isteği de var. Ancak Napoli, transfer piyasasında hareket edebilecek ve takımı gerçekten güçlendirmek için doğru hamleleri yapabilecek likiditeye sahip.

Sportif direktör Manna'nın son açıklamalarıyla Hojlund ve Alisson Santos'un transfer haklarının satın alınması zaten garanti altına alınmışken, önümüzdeki yaz birkaç takviye yeterli olacak, kadroda devrim yapmaya gerek kalmayacak. Conte'nin her zaman zirvede kalmak için kalitesel bir sıçrama sağlayacak birkaç önemli hamleye ihtiyacı var. İşte bu yüzden birlikte ilerlemek mümkün: işleri netleştirerek, teknik ve ekonomik ihtiyaçlar arasında yeniden bir denge bularak.