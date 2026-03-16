Napoli, Conte yeniden galip gelmek için sadece yeni transferlere güveniyor: De Laurentiis ile yapılacak görüşme öncesinde durum

Corriere dello Sport,Conte, De Laurentiis ve Manna arasındaki görüşmenin, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanıldıktan sonra, ligin bitiminden önce gerçekleşeceğini yazıyor.
2025'teki çok hareketli transfer döneminin ardından Napoli, genç oyunculara ve hedefli transferlere odaklanacak. Bu, yeni projenin temel taşlarından biri gibi görünüyor: ortalama yaşı 28 olan kadro, Serie A'da oynayan oyuncular açısından en deneyimli kadro.
Sakatlıklar bir yana, takım hala çok güçlü ve sağlam: hedeflerde bir sağ bek, bir orta saha oyuncusu, bir kanat oyuncusu, belki bir stoper var, ancak bu kimin ayrılacağına ve kimin kalacağına bağlı olacak.
Mayıs ayında 33 yaşına girecek Lukaku, Haziran ayında 35 yaşına girecek Juan Jesus, 2027'de sözleşmesi sona erecek Anguissa ve özellikle de yaz transfer döneminde 70 milyon euroya transfer edilen ancak Ocak ayında Conte'nin isteğiyle kiralık olarak gönderilen Lucca ve Lang'ın geleceği belirsizliğini koruyor.