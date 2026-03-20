Napoli, Conte umutlu: "Inter'e baskı uyguladık, şampiyonluğa odaklanıyoruz"

Napoli teknik direktörünün Cagliari galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalar.

Napoli teknik direktörü Antonio Conte, 30. haftaya ait Cagliari deplasmanında 1-0 kazandıkları maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu:




Şampiyonluk şansı ne kadar? "Bazı oyuncuların geri dönüşü kesinlikle önemli, ancak %100 formda olmak önemli. Anguissa ve McTominay henüz parlamıyor, ancak Kevin'ı iyi gördüm. Lobo biraz zorlandı ve Rrahmani ile Di Lorenzo'yu geri kazanmamız gerekiyor, umarım bunu başarırız. Neres için zor olacağını düşünüyorum. Bu 7 ay boyunca iyi dayandık, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız ama diğer takımların da bunu istediğini biliyoruz. Kimse ileriye bakmamızı engelleyemez, bugün önümüzde yer alanlara biraz baskı uyguladık."

  • Orta saha ve hücum hattından daha fazlasını mı bekliyordunuz? "Çok fazla hata yaptık, daha iyisini yapabilirdik ve Cagliari pres yapmadığı için maçı daha fazla domine edebilirdik. İkinci yarıda ikinci golü aradık; bu tür maçlarda her şey olabilir. Diğer takımların sonuçlarını beklerken 3 puanla ara veriyoruz. Şampiyonlar Ligi potası için 3 puan; son 7 ayda üst sıralarda kalmak konusunda olağanüstüydük. Önümüzde kimler var ona bakıyoruz ama boşuna çaba harcamıyoruz, arkadan gelenler tarafından yakalanmak çok kolay."

    • Reklam

  • Şampiyonluk şansı ne kadar? "Bazı oyuncuların geri dönüşü elbette önemli, ama asıl önemli olan %100 formda olmak. Anguissa ve McTominay henüz tam formlarında değil, ancak Kevin'ı iyi gördüm. Lobo biraz zorlandı; Rrahmani ve Di Lorenzo'nun da geri dönmesini bekliyoruz ve umarım bu gerçekleşir. Neres için ise zor olacağını düşünüyorum. Bu 7 ay boyunca iyi dayandık, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız ama diğer takımların da bunu istediğini biliyoruz. Kimse ileriye bakmamızı engelleyemez, bugün önümüzde yer alanlara biraz baskı yaptık."

  • Gol yememiş olmamız önemli mi? "11 maçın ardından kalesini gole kapatmak önemliydi; bugün Cagliari hiç kaleye şut çekmedi. Takım olarak iyi savunma yapabildik: büyük bir azim ve istek vardı. Oyuncular maçın önemini hissettiler, ancak gol bulmakta biraz zorlandık."

