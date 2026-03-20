Napoli, Conte umutlu: "Inter'e baskı uyguladık, şampiyonluğa odaklanıyoruz"

Napoli teknik direktörü Antonio Conte, 30. haftaya ait Cagliari deplasmanında 1-0 kazandıkları maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu:
Şampiyonluk şansı ne kadar? "Bazı oyuncuların geri dönüşü kesinlikle önemli, ancak %100 formda olmak önemli. Anguissa ve McTominay henüz parlamıyor, ancak Kevin'ı iyi gördüm. Lobo biraz zorlandı ve Rrahmani ile Di Lorenzo'yu geri kazanmamız gerekiyor, umarım bunu başarırız. Neres için zor olacağını düşünüyorum. Bu 7 ay boyunca iyi dayandık, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız ama diğer takımların da bunu istediğini biliyoruz. Kimse ileriye bakmamızı engelleyemez, bugün önümüzde yer alanlara biraz baskı uyguladık."