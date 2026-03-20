Napoli teknik direktörü Antonio Conte, Serie A'nın 30. haftasında Cagliari deplasmanında oynanacak maç öncesinde DAZN'e konuştu: "4-3-2-1 sistemine geçtiğimizden beri çok uzun süredir çift orta saha oyuncusu ile oynuyoruz. Birçok oyuncuyu bu sisteme adapte etmek zorunda kaldık; bugün hem Lobotka hem de Gilmour kadromuzda yer alıyor ve amacımız maçı domine etmek ve sahada kaliteli bir oyun sergilemek."
Napoli, Conte: "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kesin değil; her yıl elemeyi başarmak mükemmel olurdu. Osimhen, Kvaratskhelia ve Zielinski'yi sattık; çökebilirdik"
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OLARAK BİTİRMEK ARASINDA NE FARK VAR?
"Bu 7 ayda olağanüstü olan şey, son derece zorlu bir dönemde her zaman zirve takımlar arasında kalmış olmamızdı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ediyoruz; bu çok önemli ve kimse için garantili değil. Arkadan gelen rakipler var, çok dikkatli olmalıyız ve sezonun gidişatı göz önüne alındığında büyük önemi olacak bu hedefi gerçekleştirmeliyiz. Bir de Süper Kupa var: Napoli için her yıl bir kupa kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak mükemmel olurdu."
HİÇBİR ŞEY KESİN DEĞİLDİR
"Elbette, ligi onuncu sırada bitiren Napoli'nin kadrosunda Osimhen, Kvara ve Zielinski'nin olduğunu unutmayalım. Bu oyuncuları 80 milyon euroya sattık; bu da İtalya liginin ne kadar zorlu olduğunu gösterir. Yaptıklarımızı küçümsememeliyiz: çökebilirdik ama bunun yerine hâlâ mücadele ediyoruz. Hiçbir şey kesin değil, 9 maç kaldı ve oyuncularımızı geri kazanmalıyız."