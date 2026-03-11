Napoli, Conte'nin geleceği ne olacak? Sözleşme, maaş, yenileme söylentileri ve transfer hareketleri

Napoli , gelecek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için mücadelesini sürdürüyor, ancak bir soru işareti var: 2026/27 sezonunda da Antonio Conte, Azzurri'yi yönetecek mi?

Sezonun başından bu yana, son on iki ayda Castel Volturno'da yaşanan bazı çalkantılar da göz önüne alındığında, Lecce doğumlu teknik adamın geleceği hakkında söylentiler ve sorular dolaşıyor.

Örneğin, 2025 kış transfer döneminin sonunda, Inter ile Scudetto mücadelesinin tam ortasında Khvicha Kvaratskhelia'nın satışı ve yerine bir oyuncunun alınmaması. Conte ve Aurelio De Laurentiis arasında kısa süreli bir uzaklaşma yaşandı ve bu durum, geçen bahar, Conte'nin Juventus'a geri dönebileceğine dair bazı söylentilere yol açtı, ancak bu söylentiler Azzurri camiası tarafından yalanlandı. Geçen Kasım ayı başındaki düşüşün ardından yeniden bir araya gelen takım, Bologna'daki yenilginin ardından yapılan açıklamayla ("Endişeliyim, bir ölüye eşlik etmek istemiyorum") bu durumun altını çizdi.

Peki bugün durum nedir? Conte'nin geleceği hakkında ne söyleniyor?