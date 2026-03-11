Goal.com
cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

Çeviri:

Napoli, Conte'nin geleceği ne olacak? Sözleşme, maaş, yenileme söylentileri ve transfer hareketleri

Azzurri, Conte'nin liderliğinde Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdürüyor: teknik direktörün geleceği hakkında sızan bilgiler.

Napoli , gelecek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için mücadelesini sürdürüyor, ancak bir soru işareti var: 2026/27 sezonunda da Antonio Conte, Azzurri'yi yönetecek mi?

Sezonun başından bu yana, son on iki ayda Castel Volturno'da yaşanan bazı çalkantılar da göz önüne alındığında, Lecce doğumlu teknik adamın geleceği hakkında söylentiler ve sorular dolaşıyor.

Örneğin, 2025 kış transfer döneminin sonunda, Inter ile Scudetto mücadelesinin tam ortasında Khvicha Kvaratskhelia'nın satışı ve yerine bir oyuncunun alınmaması. Conte ve Aurelio De Laurentiis arasında kısa süreli bir uzaklaşma yaşandı ve bu durum, geçen bahar, Conte'nin Juventus'a geri dönebileceğine dair bazı söylentilere yol açtı, ancak bu söylentiler Azzurri camiası tarafından yalanlandı. Geçen Kasım ayı başındaki düşüşün ardından yeniden bir araya gelen takım, Bologna'daki yenilginin ardından yapılan açıklamayla ("Endişeliyim, bir ölüye eşlik etmek istemiyorum") bu durumun altını çizdi.

Peki bugün durum nedir? Conte'nin geleceği hakkında ne söyleniyor?

  • CONTE NAPOLI'DE KALACAK MI?

    İlk soru açık: Conte gelecek sezon da Napoli'nin teknik direktörü olacak mı?

    Şu an için cevap evet. Teknik direktörün geleceği konusunda herhangi bir belirsizlik yok. Repubblica gazetesi de bunu doğrulayarak, teknik direktörün takımla olan ilişkisinin olağanüstü olduğunu ve son aylarda yaşanan zorluklarla daha da sağlamlaştığını vurguladı.

    Ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, kalan tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için son tuğla olabilir.

  • CONTE'NİN SÖZLEŞMESİ: HİÇBİR MADDE YOK

    Conte'nin niyeti, 2024 yılında imzalanan ve onu gelecek sezonun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2027'ye kadar Napoli'ye bağlayan üç yıllık sözleşmeye uymaktır.

    Ve Azzurri ile yapılan anlaşmadaki bir ayrıntı bu senaryoyu destekliyor: Il Mattino'nun bildirdiği gibi, sözleşmesinin doğal süresi dolana kadar devam etmek isteyen Conte'yi tek taraflı olarak serbest bırakabilecek fesih maddeleri bulunmuyor.

  • CONTE'NİN MAAŞI VE YENİLEME OLASILIĞI

    Ancak Conte'nin Napoli'deki kalış süresini daha da uzatıp uzatmayacağı belli değil.

    Lecce doğumlu teknik direktör, mevcut Serie A'nın en yüksek maaşlı teknik direktörüdür ve sezon başına 8 milyon euro net maaş almaktadır. 2025'in sonunda, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılabileceğine dair söylentiler dolaşmaya başlamış ve sözleşmenin süresi Haziran 2029'a kadar uzatılabileceği konuşulmuştu.

    Ancak bugüne kadar, sözleşmenin yenilenmesi konusunda somut bir adım atılmadı. Bu konu, sezon sonunda Conte ve kulüp, sezonun bilançosunu yapmak ve 2026/27 sezonunu planlamak için bir araya geldiklerinde ele alınabilir.

  • PİYASANIN SONRAKİ HAMLELERİ

    Çok önemli bir faktör, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Kvara için sürtüşmelere neden olan ve geçen yaz Kevin De Bruyne'yi 100 milyonun üzerinde bir fahiş bir transfer bedeliyle transfer eden piyasa ile ilgili olacaktır.

    Kaçırılmaması gereken bir hedef olan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, Giovanni Manna'ya gelir ve fon sağlayacak. Manna, bazı ekonomik ve stratejik sınırlamaları göz önünde bulundurarak, tüm pozisyonlarda kadroyu yenilemek için bir sonraki hamleleri planlamak üzere şimdiden çalışmaya başladı.

    Gelecek, Rasmus Hojlund ve Alisson Santos'un toplam 60 milyon avroya satın alınmasıyla şekillenecek ve Scott McTominay'ın sözleşmesinin yenilenmesi hedeflenecek. Ardından, gelen profiller değerlendirilecek, gidenler incelenecek ve teknik direktörün talimatları ve ihtiyaçları dikkate alınacak.

    Conte ve Napoli arasındaki ilişki sağlam ve şu anda en olası senaryo, üçüncü yıl için de birlikte devam etmeleri.

