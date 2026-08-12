Oyuncunun kendisi, Stadio Diego Armando Maradona'ya transferi aktif şekilde zorluyor. Badiashile'in, Napoli'ye geçişe öncelik vermek için adı açıklanmayan bir Premier League kulübünden gelen girişimleri geri çevirdiği bildirildi. Chelsea başlangıçta 15 milyon euro olarak belirlenen bir satın alma zorunluluğu talep etti.

Daha sonra bunun yerine satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya varmış olsalar da Chelsea, bu rakamı sonrasında 18 ila 20 milyon euro arasına yükseltti. Napoli şu anda bu opsiyon bedelini mümkün olduğunca aşağı çekmek için çalışıyor. Fiyat değişikliğine rağmen taraflar arasındaki kalan farkın çok küçük olduğu belirtiliyor.