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Napoli, Chelsea'nin bonservis talebini artırmasına rağmen savunmacısını kadrosuna katacağına inanıyor
Napoli, Chelsea savunmacısı Badiashile'i transfer etmek için bastırıyor
Napoli, Premier League kulübünün mali taleplerini artırmasına rağmen Chelsea savunmacısı Badiashile için bir anlaşma sağlamaktan hâlâ emin. Gazzetta'ya göre Badiashile, Allegri'nin transfer dönemindeki birincil hedefi olarak öne çıktı. Serie A ekibi, Fransız oyuncuyu savunma hattındaki seçeneklerini güçlendirmek için kritik bir takviye olarak görüyor. İki kulüp, €3 milyon değerindeki kiralık anlaşmasının esasında zaten uzlaştı. Ancak satın alma opsiyonunun nihai değeri konusunda görüşmeler hâlâ sürüyor.
- Getty Images Sport
Badiashile, Napoli için Premier League ilgisini reddetti
Oyuncunun kendisi, Stadio Diego Armando Maradona'ya transferi aktif şekilde zorluyor. Badiashile'in, Napoli'ye geçişe öncelik vermek için adı açıklanmayan bir Premier League kulübünden gelen girişimleri geri çevirdiği bildirildi. Chelsea başlangıçta 15 milyon euro olarak belirlenen bir satın alma zorunluluğu talep etti.
Daha sonra bunun yerine satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya varmış olsalar da Chelsea, bu rakamı sonrasında 18 ila 20 milyon euro arasına yükseltti. Napoli şu anda bu opsiyon bedelini mümkün olduğunca aşağı çekmek için çalışıyor. Fiyat değişikliğine rağmen taraflar arasındaki kalan farkın çok küçük olduğu belirtiliyor.
Savunmadaki sakatlık krizi, Allegri'yi mecbur bıraktı
Napoli'nin Chelsea stoperi için yürüttüğü girişim, savunma hattındaki ağır sakatlık krizi nedeniyle acil bir ihtiyaç haline geldi. İlk tercih edilen savunmacı Alessandro Buongiorno, diz ameliyatı geçirmesinin ardından üç ila dört ay sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Sam Beukema şu anda Aşil tendonundaki bir sorunla uğraşırken, Luca Marianucci kısa süre önce diz bağlarında yırtık yaşadı. Bu aksilikler, Allegri'yi sezonun açılış maçı öncesinde çaresizce kısıtlı seçeneklerle baş başa bıraktı.
- AFP
Allegri, sezon öncesinde işlerin hızla tamamlanmasını istiyor
Savunmacının transfere tamamen onay vermesi ve kapanması gereken yalnızca küçük bir mali fark kalmasıyla birlikte Napoli, transferi hızla sonuçlandırma konusunda umutlu. Allegri, Fransız savunmacıyı mümkün olan en kısa sürede kadrosuna dahil etmek istiyor. İtalyan teknik adam, Ferragosto'nun ardından takım Castel Volturno'da çalışmalara yeniden başladığında Badiashile'in hazır olmasını umuyor. Görüşmeler önümüzdeki günlerde sorunsuz ilerlerse Badiashile, yeni sezonda Napoli'nin eksilmiş savunmasının bel kemiği olmak için gelecek.
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