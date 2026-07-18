Napoli, Buongiorno sorunu: Allegri, Gatti ya da Tiago Gabriel’i istiyor; Milan’a meydan okuma

Transfer piyasasına geri dönülmesi durumunda Giovanni Manna, Max Allegri’den şimdiden bazı yönlendirmeler aldı. Çok beğenilen bir profil ise, 2004 doğumlu Portekizli savunma oyuncusu Tiago Gabriel; Lecce’nin küme düşmesini önleyerek tamamladığı muhteşem bir sezonun başrol oyuncusu. Genç oyuncu birkaç hafta önce, güçlü Portekizli menajer Jorge Mendes ile anlaşmaya karar verdi; Mendes de kısa süre önce Milan yetkilileriyle bu konuyu görüştü: Rossoneri’nin scout ekibi, sezon boyunca onu defalarca izlemişti. Piyasa değeri mi? Sticchi Damiani ailesi, 25 milyon avroluk bir taleple pazarlığa başlıyor.