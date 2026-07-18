Massimiliano Allegri için iyi haberler gelmiyor. Napoli’nin yeni teknik direktörü, Dimaro’daki hazırlık kampında Alessandro Buongiorno’dan yararlanamayacak. Eski Torino’lu stoper, sağ dizinde bir sorun yaşadı. “Son dönemde ortaya çıkan sorunlar göz önünde bulundurularak, Alessandro Buongiorno sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacak. Azzurri’nin savunma oyuncusu, önceden planlanmış olan teşhis testlerini tamamladı; bu testler, sağ dizinde cerrahi müdahale gerekip gerekmediğine karar vermek için bir uzman görüşüne başvurulması gerektiğini ortaya koydu” deniyor kulübün resmi açıklamasında. Dolayısıyla, iyileşme süresinin ne kadar olacağını anlamak için test sonuçlarının açıklanmasını beklemek gerekecek.
Çeviri:
Napoli, Buongiorno sorunu: Allegri, Gatti ya da Tiago Gabriel’i istiyor; Milan’a meydan okuma
DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR
Alessandro Buongiorno’nun bir kez daha sakatlık geçirmesi, Napoli’nin transfer stratejilerini de etkileme riski taşıyor. Defans oyuncusu, konservatif tedavinin yeterli olup olmayacağının veya cerrahi müdahaleye gerek olup olmayacağının belirlenmesi için ek tetkiklere tabi tutulacak. Konsültasyonun sonucu, savunma hattı yerine diğer pozisyonlarda takviye yapmayı planlayan kulübün planlarını değiştirebilir.
TIAGO GABRIEL'İ SEVİYORUM
Transfer piyasasına geri dönülmesi durumunda Giovanni Manna, Max Allegri’den şimdiden bazı yönlendirmeler aldı. Çok beğenilen bir profil ise, 2004 doğumlu Portekizli savunma oyuncusu Tiago Gabriel; Lecce’nin küme düşmesini önleyerek tamamladığı muhteşem bir sezonun başrol oyuncusu. Genç oyuncu birkaç hafta önce, güçlü Portekizli menajer Jorge Mendes ile anlaşmaya karar verdi; Mendes de kısa süre önce Milan yetkilileriyle bu konuyu görüştü: Rossoneri’nin scout ekibi, sezon boyunca onu defalarca izlemişti. Piyasa değeri mi? Sticchi Damiani ailesi, 25 milyon avroluk bir taleple pazarlığa başlıyor.
KEDİLER VE SOLET
Napoli’nin umudu, Beukema’nın mavi formayla geçirdiği ilk yıla kıyasla çok daha özgüvenli ve isabetli bir performans sergilemesi. Transfer piyasasından da bir destek gelebilir; Manna ve Allegri, Juventus’tan ayrılacak olan Gatti’yi ve Udinese’nin güçlü stoperi Solet’i de değerlendiriyor.
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