Napoli, Benfica'nın yıldızını yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak belirledi ve 30 milyon avroluk transfer için görüşmelere başladı
Napoli, Rios'u transfer etmek için çabalarını hızlandırdı
Napoli, Benfica’nın orta saha oyuncusu Rios’u kadrosuna katmak için çabalarını artırdı ve Kolombiyalı milli oyuncuyu yaklaşan transfer dönemi için en önemli önceliği olarak belirledi. Serie A kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla şimdiden görüşmelere başladı.
Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'ya göre, Napoli son günlerde temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübün sportif direktörü Manna'nın, orta saha oyuncusunu Güney İtalya'ya getirme olasılığını araştırmak için oyuncunun temsilcileri ve aracılarıyla doğrudan çalıştığı bildiriliyor. Rios geçen yaz Benfica'ya katılmıştı ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünde tam olarak yerini alamadı, bu da transferin önünü açabilir.
30 milyon avroluk işlemin mali detayları
Caffe Di Marzio podcast’inde konuşan Di Marzio, Napoli’nin ilgisinin ciddiyetini doğruladı. Birkaç gündür bu transfer üzerinde çalışan Manna’nın yürüttüğü görüşmelerin gidişatını ayrıntılı olarak anlattı. İlgili taraflarla, oyuncunun temsilcileriyle ve bazı Portekizli aracılarla ciddi temaslar kuruldu; somut ve derinlemesine görüşmeler yapıldı.
Rios'u kadroya katmak, Aurelio De Laurentiis için ucuz bir girişim olmayacak. Geçen yaz 27 milyon euroluk bir anlaşma ile Benfica'ya katılan Portekizli oyuncu, kulübüne hızlı bir kâr sağlamayı hedefliyor. Napoli'nin önemli bir meblağ teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor, ancak iki kulübün yetenekli orta saha oyuncusu için belirlediği değerler arasında hâlâ küçük bir fark bulunuyor.
Benfica’nın mali durumu müzakerelerin gidişatını belirleyebilir
Napoli, Benfica'nın mali durumundan faydalanabilir. Portekiz kulübü, 30 Haziran'da sona erecek mali yıl bitmeden önemli bir transferi tamamlamak zorunda kalabilir; bu durumda Rios, takımdan ayrılacak en olası isimlerden biri haline gelebilir. Benfica bu transferden gelir elde etmeye karar verirse, Napoli, sezon öncesi hazırlıkların başlamasından önce bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışırken müzakerelerde avantajlı konuma geçebilir.
Napoli, sezon öncesi hazırlık döneminden önce transferi sonuçlandırmayı hedefliyor
Manna, Benfica ile arasındaki fiyat farkını azaltmaya çalışırken Napoli önümüzdeki haftalarda görüşmelere devam edecek. Serie A ekibi, yaz hazırlıklarına başlamadan önce Rios’u kadroya katmak amacıyla transfer döneminin başlarında anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor. İtalyan kulübü, orta saha oyuncusu resmi olarak piyasaya çıkarsa rekabetin artabileceğinin de farkında. Bu nedenle Napoli, rakip Avrupa kulüpleri yarışa yeniden girmeden önce hızlı bir şekilde anlaşmaya vararak öncelikli hedefini kadrosuna katmayı umuyor.