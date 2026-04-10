Napoli, Benfica'nın yıldızını yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak belirledi ve 30 milyon avroluk transfer için görüşmelere başladı

Caffe Di Marzio podcast’inde konuşan Di Marzio, Napoli’nin ilgisinin ciddiyetini doğruladı. Birkaç gündür bu transfer üzerinde çalışan Manna’nın yürüttüğü görüşmelerin gidişatını ayrıntılı olarak anlattı. İlgili taraflarla, oyuncunun temsilcileriyle ve bazı Portekizli aracılarla ciddi temaslar kuruldu; somut ve derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Rios'u kadroya katmak, Aurelio De Laurentiis için ucuz bir girişim olmayacak. Geçen yaz 27 milyon euroluk bir anlaşma ile Benfica'ya katılan Portekizli oyuncu, kulübüne hızlı bir kâr sağlamayı hedefliyor. Napoli'nin önemli bir meblağ teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor, ancak iki kulübün yetenekli orta saha oyuncusu için belirlediği değerler arasında hâlâ küçük bir fark bulunuyor.