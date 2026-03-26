Napoli, Belçika milli takımından çekildikten sonra antrenman kampına dönmeyi reddeden yıldız forvet Romelu Lukaku'ya 'öfkeli'

Lukaku ile Napoli arasındaki ilişki, Mart ayındaki milli maç arası sırasında kritik bir noktaya geldi. Belçika milli takımından çekilmesine rağmen, 32 yaşındaki oyuncu beklendiği gibi İtalya’ya dönmedi. Sky Sport Italia, kulübün, oyuncu davranışları ve iyileşme protokolleriyle ilgili sıkı bir şekilde uygulanan iç kuralları ihlal ettiği iddia edilen forvet için ciddi bir maddi ceza uygulamayı düşündüğünü öne sürüyor.

Lukaku'nun rehabilitasyon sürecine devam etmek üzere Perşembe günü kulüp takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak eski Chelsea ve Inter oyuncusu, Antwerp'te kalmayı tercih etti. İddiaya göre, Kevin De Bruyne'nin daha önce üst düzey iyileşme için kullandığı tesisle aynı olan özel bir klinikte antrenman yapıyor, ancak bu kalışın Napoli tarafından onaylanmamış olması, Partenopei yönetimini oyuncuya karşı "öfkelendirdi".