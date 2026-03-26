Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie A
Napoli, Belçika milli takımından çekildikten sonra antrenman kampına dönmeyi reddeden yıldız forvet Romelu Lukaku'ya 'öfkeli'

Romelu Lukaku'nun, kulübün Castel Volturno antrenman tesislerine dönmeyi reddettiği bildirildi; bu durum Napoli'de büyük bir gerginliğe yol açtı. Tecrübeli forvet, tam formuna kavuşmaya odaklanmak için kısa süre önce milli takım görevinden çekilmişti; ancak kulüp yetkilileri ve teknik direktör Antonio Conte'nin isteklerine rağmen Belçika'da kalmayı tercih etti.

  • Lukaku'ya iç disiplin cezası uygulanması gündemde

    Lukaku ile Napoli arasındaki ilişki, Mart ayındaki milli maç arası sırasında kritik bir noktaya geldi. Belçika milli takımından çekilmesine rağmen, 32 yaşındaki oyuncu beklendiği gibi İtalya’ya dönmedi. Sky Sport Italia, kulübün, oyuncu davranışları ve iyileşme protokolleriyle ilgili sıkı bir şekilde uygulanan iç kuralları ihlal ettiği iddia edilen forvet için ciddi bir maddi ceza uygulamayı düşündüğünü öne sürüyor.

    Lukaku'nun rehabilitasyon sürecine devam etmek üzere Perşembe günü kulüp takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak eski Chelsea ve Inter oyuncusu, Antwerp'te kalmayı tercih etti. İddiaya göre, Kevin De Bruyne'nin daha önce üst düzey iyileşme için kullandığı tesisle aynı olan özel bir klinikte antrenman yapıyor, ancak bu kalışın Napoli tarafından onaylanmamış olması, Partenopei yönetimini oyuncuya karşı "öfkelendirdi".

    Conte ve kulüp yönetimi öfkelerinde birleşti

    Antonio Conte de şu anda planlı bir tatil nedeniyle antrenman sahasından uzak olsa da, bu durum kulüp yönetimi ile tam bir mutabakat içinde gerçekleşmiştir. Onun yerine, yardımcı teknik direktör Cristian Stellini antrenmanları yönetmektedir. Hem Conte hem de Napoli yönetimi, Lukaku’nun programını kendi başına yönetme kararından eşit derecede rahatsız olduğu belirtiliyor. Forvetin menajerleri şu anda kulüple görüşüyor, ancak kaynaklar, Lukaku’nun önümüzdeki haftaya kadar Napoli’ye dönmeyi planlamadığını gösteriyor.

    Bu gerginlik, bu sezon etkili olamayan Lukaku için hassas bir dönemde ortaya çıktı. Uzun süreli bir hamstring sakatlığı nedeniyle sahada oynama süresi büyük ölçüde kısıtlandı. Algılanan bu son isyan eyleminin, ilk 11'e geri dönmesini önemli ölçüde zorlaştıracağı tahmin ediliyor.

  • Performans düşüşü ve kondisyon sorunları

    Lukaku'nun 2025-26 sezonu şu ana kadar tam bir kabusa dönüştü. Bugüne kadar farklı turnuvalarda oynadığı yedi maçta toplamda sadece 64 dakika sahada kaldı ve tek bir gol atabildi. Maç ritmini yakalayamaması, Belçika'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarına katılmama kararının başlıca nedeniydi.


    2026 Dünya Kupası hedeflerine etkisi

    Bu gerginlik, İtalya'daki kulüp kariyerinin ötesinde çok daha geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, Lukaku'nun Napoli'de düzenli olarak forma giyememesi, Belçika milli takımı için ciddi bir endişe kaynağı olmaya başlıyor. 124 milli maçta attığı 89 golle ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Lukaku'nun takım için önemi yadsınamaz. Ancak, Conte ile yaşanan anlaşmazlık daha fazla yedek kulübesinde kalmasına neden olursa, Kırmızı Şeytanlar'ın bir numaralı hücum opsiyonu olarak statüsü tehlikeye girebilir.


