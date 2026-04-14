Napoli başkanı, Antonio Conte'nin İtalya milli takımına geçmesi halinde "kendi eserini mahvedeceğini" söyledi
Napoli'nin sahibi, Conte'ye kalıp projeyi tamamlaması için çağrıda bulundu
Conte, İtalya milli futbol takımı teknik direktörlüğüyle adı anılan isimler arasında yer alıyor. Eski Chelsea teknik direktörü, Napoli’deki sözleşmesinin son yılına girmek üzere; bu durum, uzun vadeli geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Ancak De Laurentiis, teknik direktörün İtalya milli takımının başına ikinci kez geçmek yerine, kendi kurduğu projeye devam etmesi gerektiğini düşünüyor.
De Laurentiis, Conte’nin profesyonelliğini destekliyor
Süregelen söylentilere rağmen De Laurentiis, Conte’nin Napoli projesinden ayrılmayacağından emin. İtalyan teknik adam, kadroyu yeniden yapılandırma göreviyle 2024 yılında Stadio Diego Armando Maradona’ya gelmiş ve geçen sezon Serie A şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı. Kulüp başkanı, mevcut takımın gücünü Conte’nin uzun vadeli vizyonunun bir sonucu olarak görüyor.
The Athletic'in aktardığına göre De Laurentiis, "Antonio Conte çok ciddi bir adam. Benimle bir sözleşmesi var. Beni son dakikada asla terk etmeyecektir" dedi. "Çünkü bu, Napoli için büyük bir sorun yaratacaktır. İki yıl boyunca çok güçlü bir Napoli oluşturduktan sonra kendini feda ederse... bu aynı zamanda onun eseri olacaktır. Yani son dakikada onu terk ederek 'bebeğini öldürmüş' olacak."
Olası bir çıkış için zaman çizelgesi
De Laurentiis, kulübünün istikrarını şiddetle savunurken, milli takımı yönetmenin getireceği prestijin göz ardı edilmesi zor olabileceğini de kabul etti.
"Ya da... hemen karar verir ve 'gitmek istiyorum' der," diye ekledi. "O zaman Nisan ve Mayıs aylarında yerine geçecek başka birini bulmak için zamanım olur. Aksi takdirde, Bay Conte'nin Napoli'yi terk edeceğini sanmıyorum. O ciddi, profesyonel bir adam. Ben bir teknik direktör olsaydım, kabul etmeden önce 100 kez düşünürdüm."
Bu ayın başlarında, kulüp başkanı Conte'yi İtalya milli takımına 'kiralamaya' hazır olduğunu da belirtmişti. Los Angeles'ta Napoli belgeseli 'AG4IN'in gösteriminde şunları söyledi: "Conte milli takıma mı? Evet, benden isterse onu kiralarım."
Şimdi ne olacak?
Şu an için Conte, Napoli'nin Serie A'nın zirvesine doğru ilerleyişini sürdürürken, tamamen takımın sezonuna odaklanmış durumda. Napoli, 32 maçta topladığı 66 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor ve lider Inter Milan'ın dokuz puan gerisinde. Sezonun bitmesine altı maç kala, son şampiyon Inter'e olabildiğince yaklaşmak için kalan tüm maçları kazanmayı hedefliyor. Takımın bir sonraki rakibi, Cumartesi günü Lazio olacak.