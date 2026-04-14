Napoli başkanı, Antonio Conte'nin İtalya milli takımına geçmesi halinde "kendi eserini mahvedeceğini" söyledi

De Laurentiis, kulübünün istikrarını şiddetle savunurken, milli takımı yönetmenin getireceği prestijin göz ardı edilmesi zor olabileceğini de kabul etti.

"Ya da... hemen karar verir ve 'gitmek istiyorum' der," diye ekledi. "O zaman Nisan ve Mayıs aylarında yerine geçecek başka birini bulmak için zamanım olur. Aksi takdirde, Bay Conte'nin Napoli'yi terk edeceğini sanmıyorum. O ciddi, profesyonel bir adam. Ben bir teknik direktör olsaydım, kabul etmeden önce 100 kez düşünürdüm."

Bu ayın başlarında, kulüp başkanı Conte'yi İtalya milli takımına 'kiralamaya' hazır olduğunu da belirtmişti. Los Angeles'ta Napoli belgeseli 'AG4IN'in gösteriminde şunları söyledi: "Conte milli takıma mı? Evet, benden isterse onu kiralarım."