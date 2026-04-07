Çeviri:
Napoli başkanı, Antonio Conte’nin İtalya milli takımı teknik direktörlüğüyle ilgili söylentilere sert bir yanıt verdi
De Laurentiis, teknik direktörlük görevini paylaşmaya hazır
De Laurentiis, Los Angeles'ta Napoli'nin "AG4IN" belgeselinin gösterimi sırasında basının karşısına çıktı ve burada Conte'nin İtalyan Milli Takımı'nda bir göreve geçme olasılığı hakkında sorularla karşılaştı. Conte, Napoli'nin mevcut spor projesinin merkezinde yer alsa da, De Laurentiis böyle bir transferi engelleyecek kişi olmayacağını ima etti.
"Ona ödünç vereceğim"
De Laurentiis, Conte’nin Napoli’deki liderliğini takdir etmekle birlikte milli takımın sahip olduğu benzersiz cazibeyi de kabul ettiğini belirtti. Gianluca DiMarzio’nun aktardığına göre şöyle konuştu: “Conte milli takıma mı? Evet, benden isterse onu ödünç veririm.”
Ancak kulüp başkanı, İtalyan Futbol Federasyonu'nun (FIGC) mevcut yapısı hakkında ciddi şüphelerini dile getirdi: "Ciddi bir ortak bulunana kadar, tamamen düzensiz bir yapıyı yönetmeyi hayal etmekten kaçınacağını düşünüyorum."
Malago'ya destek
Milli takımla ilgili bu tartışma, Gabriele Gravina’nın istifasının ardından İtalyan futbolunun bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde gündeme geldi. De Laurentiis, federasyonu yeni bir döneme taşıyacağına inandığı kişiyi belirlemekte hiç vakit kaybetmedi ve eski CONI başkanı Giovanni Malago’ya güçlü desteğini verdi.
De Laurentiis, "O, önce komisyon üyesi, ardından da yeni federasyonun başkanı olmak için mükemmel bir aday" dedi.
Şimdi ne olacak?
Conte'nin İtalya milli takımının başına ikinci kez geçeceği yönündeki söylentiler, önümüzdeki bir süre daha tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, o da Conte'nin sezon sonuna kadar Napoli'yi Serie A şampiyonluğu yarışında tutmak için çabalarını sürdüreceği. Partenopei şu anda Serie A'da lider Inter Milan'ın yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor ve pazar günü Parma ile karşılaşacak.