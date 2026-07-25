Napoli, Antonio Conte yönetiminde geçen sezon patlama yapan ve şimdi Massimiliano Allegri yönetiminde yerini sağlamlaştırıp kendini kanıtlamaya hazırlanan yeteneklerinden birini güvence altına aldı. Antonio Vergara, kulübün iletişim kanalları aracılığıyla duyurduğu üzere sözleşmesini resmen Haziran 2031'e kadar uzattı.
Çeviri:
Napoli, Antonio Vergara’nın sözleşmesinin 2031’e kadar uzatıldığı resmen açıklandı. Massimiliano Allegri de onun için yeni bir rol üzerinde çalışmaya başladı
Açıklama
“SSC Napoli, futbolcu Antonio Vergara'nın sportif hizmetlerine ilişkin sözleşmenin uzatma opsiyonuyla birlikte 30 Haziran 2031'e kadar yenilendiğini duyurdu. Napoli altyapısında uzun bir gelişim sürecinin ardından Vergara, 23 Ağustos 2025'te Mapei Stadyumu'nda Sassuolo'ya karşı deplasmanda kazanılan maçta A takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Geçen 28 Ocak'ta ise Chelsea karşısında Napoli formasıyla ilk golünü attı; Maradona'daki taraftarı coşturan gerçek bir enfes vuruşa imza attı. Üç gün sonra ligdeki ilk golünü de kaydetti ve bu gol, Fiorentina'ya karşı iç sahadaki galibiyette belirleyici oldu. Napoli ile 19 maça çıktı ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Tebrikler, Antonio!”.
Allegri ile nasıl oynayacak?
Son haftalarda özellikle Como ve Tottenham ile anılan Antonio Vergara ise Napoli'de kalıyor ve yeni teknik direktörünün düşündüğü kadroda önemli bir parça olmaya hazırlanıyor.Il Corriere dello Sport'un aktardığına göre, Dimaro kampındaki ilk çalışma günlerinde Massimiliano Allegri, 2003 doğumlu oyuncuyu bu sezon için aklındaki üçlü orta sahada iç oyuncu olarak kullanma konusunda ısrar ediyor. Livornolu teknik adamın planında Lobotka, Anguissa, McTominay ve De Bruyne ile birlikte (ve sakat Gilmour'un dönüşü beklenirken) Vergara, lig, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası arasındaki rotasyonda önemli bir rol üstlenmeye aday. Gerektiğinde İtalyan orta saha oyuncusu, santrfor Hojlund'a destek veren Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres ve Lang'a alternatif olarak hücum üçlüsü için de bir seçenek olabilir.
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