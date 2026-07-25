Son haftalarda özellikle Como ve Tottenham ile anılan Antonio Vergara ise Napoli'de kalıyor ve yeni teknik direktörünün düşündüğü kadroda önemli bir parça olmaya hazırlanıyor.Il Corriere dello Sport'un aktardığına göre, Dimaro kampındaki ilk çalışma günlerinde Massimiliano Allegri, 2003 doğumlu oyuncuyu bu sezon için aklındaki üçlü orta sahada iç oyuncu olarak kullanma konusunda ısrar ediyor. Livornolu teknik adamın planında Lobotka, Anguissa, McTominay ve De Bruyne ile birlikte (ve sakat Gilmour'un dönüşü beklenirken) Vergara, lig, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası arasındaki rotasyonda önemli bir rol üstlenmeye aday. Gerektiğinde İtalyan orta saha oyuncusu, santrfor Hojlund'a destek veren Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres ve Lang'a alternatif olarak hücum üçlüsü için de bir seçenek olabilir.