Napoli, Antonio Vergara ile sözleşme uzatma anlaşması: 2031’e kadar geçerli sözleşme ve maaş artışı

Napoli, kulüple sözleşmesini yenilemeye bir adım kalan Antonio Vergara’yı kadrosuna bağlamaya hazır: Bugün Napoli yönetimi ile oyuncunun menajerleri arasında yapılan görüşmede, sözleşmenin 30 Haziran 2031’e kadar uzatılması konusunda sözlü bir anlaşmaya varıldı.





Son idari detaylar henüz netleşmemiş olsa da, tarafların niyeti açık ve ortaktır. Napoli, geleceğin temeli olarak görülen 2003 doğumlu ofansif orta saha oyuncusuna kararlılıkla güveniyor ve onun gelişimini yeni bir sözleşme ve önemli bir maaş artışıyla ödüllendirmeye karar verdi.





Anlaşma, önceki sözleşmeye kıyasla maaşta önemli bir artışın yanı sıra, hem oyuncunun bireysel performansına hem de takımın elde ettiği sonuçlara bağlı primlerin eklenmesini öngörüyor. Bu, kulübün genç İtalyan yeteneğin niteliklerine duyduğu güvenin somut bir göstergesidir.



