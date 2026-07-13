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Grafica Vergara NapoliCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Napoli, Antonio Vergara ile sözleşme uzatma anlaşması: 2031’e kadar geçerli sözleşme ve maaş artışı

SSC Napoli
Transfers
A. Vergara

Napoli'nin 2003 doğumlu oyuncusu, maaşında artış ve sözleşme süresinin uzatılmasıyla sözleşmesini yeniledi

Napoli, kulüple sözleşmesini yenilemeye bir adım kalan Antonio Vergara’yı kadrosuna bağlamaya hazır: Bugün Napoli yönetimi ile oyuncunun menajerleri arasında yapılan görüşmede, sözleşmenin 30 Haziran 2031’e kadar uzatılması konusunda sözlü bir anlaşmaya varıldı.


Son idari detaylar henüz netleşmemiş olsa da, tarafların niyeti açık ve ortaktır. Napoli, geleceğin temeli olarak görülen 2003 doğumlu ofansif orta saha oyuncusuna kararlılıkla güveniyor ve onun gelişimini yeni bir sözleşme ve önemli bir maaş artışıyla ödüllendirmeye karar verdi.


Anlaşma, önceki sözleşmeye kıyasla maaşta önemli bir artışın yanı sıra, hem oyuncunun bireysel performansına hem de takımın elde ettiği sonuçlara bağlı primlerin eklenmesini öngörüyor. Bu, kulübün genç İtalyan yeteneğin niteliklerine duyduğu güvenin somut bir göstergesidir.


  • Vergara, 19 maçta 3 gol ve 4 asistle tamamladığı olumlu bir sezonun ardından sözleşmesini yeniledi; bu rakamlar, onun gelişim sürecini teyit etti ve Napoli’yi sözleşme uzatımı için harekete geçmeye ikna etti.


    Son haftalarda dolaşan transfer söylentilerine rağmen, oyuncunun geleceği hiçbir zaman gerçekten tartışma konusu olmadı. Nitekim Vergara, başka kulüplerle hiçbir zaman yakınlaşmadı ve her zaman mavi formayla macerasına devam etme isteğini dile getirdi. Kulüp de bu tercihi karşılıklı olarak değerlendirdi ve şimdi onu 2031 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlamaya hazır.



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