Gelecek maçlar POR Şampiyonlar Ligi 15:00 NAP

Torino'da Juventus karşısında alınan 2-0'lık yenilgi Napoli için büyük bir kriz sayfasını yeniden açtı. Sakatlıklar nedeniyle ciddi eksikler yaşayan Napoli, şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu sürdürmek için şimdiden belirleyici bir maça çıkmak zorunda. Napoli, Portekiz'de deplasmanda Porto ile karşılaşacak.

Maçı değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, sakatlıkları mazeret olarak göstermeyi de karşılaşmanın "son şans" olduğu görüşünü de reddetti. Ancak takımın ligde şu ana kadarki performansının beklentileri karşılamadığını açıkça vurguladı.