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Allegri NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Napoli, Allegri: "Porto maçı son şans değil. Ligdeki durumu düzeltmek Şampiyonlar Ligi'nden daha önemli. Ya zorluklara katlanırız ya da ağır yara alarak çıkarız. 13 kişiyiz, bakalım kim ayakta kalacak."

SSC Napoli
M. Allegri
FC Porto - SSC Napoli
FC Porto
Şampiyonlar Ligi

Napoli teknik direktörü, kötü gidişat için her türlü bahaneyi reddederek Porto karşılaşması öncesinde konuştu.

Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

Torino'da Juventus karşısında alınan 2-0'lık yenilgi Napoli için büyük bir kriz sayfasını yeniden açtı. Sakatlıklar nedeniyle ciddi eksikler yaşayan Napoli, şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu sürdürmek için şimdiden belirleyici bir maça çıkmak zorunda. Napoli, Portekiz'de deplasmanda Porto ile karşılaşacak.

Maçı değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, sakatlıkları mazeret olarak göstermeyi de karşılaşmanın "son şans" olduğu görüşünü de reddetti. Ancak takımın ligde şu ana kadarki performansının beklentileri karşılamadığını açıkça vurguladı.

  • Sakatlıklar bahane değil

    "Çok sayıda sakat oyuncumuzun olması üzerimizdeki baskıyı azaltmıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takıma karşı önemli bir maça çıkacağız. Şu anda konuşup açıklama yapmanın zamanı değil; harekete geçmeli, çalışmalı, sakat oyuncularımızı yeniden takıma kazandırmalı ve bu olumsuz dönemi olumlu bir döneme çevirmeliyiz."

  • Ligi düzene sokmak en önemli şey

    "Yarınki maç zor çünkü Porto ligde üst üste 10 galibiyet aldı, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi maçlar çıkardı. Bize gelince, konuşmanın pek faydası yok; iyi bir performans sergilememiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kaderimiz kendi elimizde çünkü 10 puanla en azından play-off'a kalabiliriz. Ama ardından ligde işleri yoluna koymamız gerekiyor. En önemli konu bu."

  • Acı mı, büyük fiyasko mu?

    "Bugün bana bir istatistik söylediler: Maçların son yarım saatinde 11 gol yemişiz. Bu, maçın o bölümünde bir şeyleri kaybettiğimiz anlamına geliyor. Yarın ya çok zorlanacağımız bir maç oynarız ya da bu maçtan ağır yara alarak çıkarız."

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  • Hojlund tamam, De Bruyne soru işareti

    "Hojlund'un ateşi düştü. De Bruyne için bugün antrenman yapacağız, ardından yarın oynayabilecek durumda olup olmadığına bakacağız.

    13 kişiyiz. Oynayıp oynamayacağını söylemek istemediğimden değil ama antrenmanı yapacağım ve ayakta kalabilenleri sahaya süreceğim. Şu anda antrenmanda top kapma oyunu oynamakta bile zorlanıyoruz."

  • Son çare değil

    "Yarın son şansımız değil. 10 puanla play-off'a kalınır. Yarınki maç önemli. Manchester maçı da önemli ama neredeyse kazanılması imkânsız. Biz turu geçme mücadelesini Club Brugge, Viking ve Sabah'a karşı vereceğiz."

Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP