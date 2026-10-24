Max Allegri, Napoli teknik direktörü olarak Serie A'nın sekizinci haftasında Maradona'da Roma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu.





Maçın son bölümünde kırmızı kart gören ve gözle görülür biçimde öfkeli olan Allegri, maç sonrası yaptığı birçok açıklamanın (BURADAN OKUYUN) yanı sıra takımının yediği çok sayıdaki gol gündeme geldiğinde de şunları söyledi: "Oyun tarzımı değiştirdim, artık tüm oyuncularımla hücum etmek istiyorum." Livornolu teknik direktör bu sözleri kışkırtıcı bir üslupla dile getirdi.