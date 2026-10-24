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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli, Allegri: "Oyun anlayışımı değiştirdim, artık bütün gücümüzle hücum etmek istiyorum"

M. Allegri
SSC Napoli
SSC Napoli - Roma
Roma
Serie A

Livornolu teknik direktör, maçın hayli hararetli geçen son bölümünün ardından konuşuyor

Max Allegri, Napoli teknik direktörü olarak Serie A'nın sekizinci haftasında Maradona'da Roma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu.


Maçın son bölümünde kırmızı kart gören ve gözle görülür biçimde öfkeli olan Allegri, maç sonrası yaptığı birçok açıklamanın (BURADAN OKUYUN) yanı sıra takımının yediği çok sayıdaki gol gündeme geldiğinde de şunları söyledi: "Oyun tarzımı değiştirdim, artık tüm oyuncularımla hücum etmek istiyorum." Livornolu teknik direktör bu sözleri kışkırtıcı bir üslupla dile getirdi.

  • Ardından Napoli teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: "Bu akşam, 25 yıl sonra ilk kez maçı yorumlayacak kadar zihnim berrak değil".


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