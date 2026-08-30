Como hata yapmadı, Napoli ise yaptı.Fabregas’ın Allegri’ye karşı aldığı galibiyetin okunması, altı çizilmesi gereken iki pozisyondan geçiyor: Olivera’nın Baturina’nın öne geçiren golündeki hataları ve Baturina’nın ikinci golünde Rrahmani ile Anguissa arasındaki kısa devre. Arada Hojlund’un tek başına yarattığı enfes an vardı. Son bölümde ise Napoli’nin neredeyse yarım saat süren baskısı geldi; birkaç fırsat da hatalı vuruş ya da ofsayt nedeniyle değerlendirilemedi. Ancak maçın hikâyesi Napoli’ye birden fazla pişmanlık payı bıraksa da, şunu söylemek ve vurgulamak gerekir ki Como her zaman kendinden emin göründü ve son derece rafine, organize bir topa sahip olma anlayışıyla savunma fazını yönetirken dikkatliydi.
Çeviri:
Napoli, Allegri olmaya pek gerek yok: Como hak ederek kazandı, şimdi sırada Inter ve Arsenal var
Napoli’de keyif yapacak pek bir şey yok: Como hak ederek kazandı, şimdi sırada Inter ve Arsenal var
Bireysel performanslara dair biraz yorum. İşte onlar. Meret, aynı köşedeki iki golde de kusursuzdu; ilk yarıdaki hatalarda savunmadaki takım arkadaşlarına göre daha az pay sahibi olan kaptan Di Lorenzo için de aynısı geçerli. İşte mesele de bu: Rrahmani ve Anguissa, Como’nun attığı ikinci golün sorumluluğunu taşıyor, ilk golde ise Olivera öne çıkıyor. Hataları açmak gerekirse: Uruguaylı savunmacı, Diao’ya karşı ne zamanlaması ne de mantığı olan bir çıkış yaptı; geri kalanı ise en tecrübeli oyuncular arasında yer alan bu iki ismin geriden oyun kurarken sergilediği affedilmez bir dikkatsizlikten kaynaklandı.
Orta sahada da Anguissa da parlamadı (hafif tabirle). Ağırkanlı ve hantal bir görüntü çizdi; yani 1-2’deki kritik savunma hatasından bağımsız olarak tanınmaz haldeydi. Fabregas’ın pasörleri arasında sıkışan Lobotka da sık sık boşa koşup boşa pas yaptı, buna rağmen son bölümdeki yüklenişi inatla yönlendirmeyi sürdürdü. McTominay de orta sahanın silik görüntüsünden sıyrılamadı; ileri hatta da (ve savunmada da) fedakârca oynayan Politano ise bir türlü etkili olamadı. Diğer tarafta Noa Lang en azından maçın başında daha canlıydı. Henüz oyuna tam anlamıyla dahil olmayan Hojlund ise bulduğu fırsatları harcamadı ve geçici 1-1’i getiren müthiş yerden vuruşun hem hazırlayıcısı hem de bitiricisi oldu.
İkinci yarıda yapılan değişiklikler takıma çok şey kattı, ancak Cenova’daki gibi belirleyici olmaya yetmedi. De Bruyne yine en berrak ve en tehlikeli isimdi; öyle ki yalnızca yarım saat kullanılması pişmanlık yarattı. Sol kanatta Spinazzola ve Alisson nispeten etkili oldu, Neres ile Lucca ise ancak son bölümdeki kuşatmada denemelerde bulundu. Artık çok geçken ve Como savunmaya çekilip galibiyeti kutlayana kadar.
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Napoli yeni bir sayfa açıyor, zaten başka türlüsünü de yapamaz. Ama fikstüre endişeyle bakıyor. Sıradaki maç San Siro’da Inter’e karşı, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maç ise “Maradona”da Arsenal’e karşı olacak. Yani İtalya ve İngiltere şampiyonu takımlara karşı. Böyle durumlarda denir ya: pek de… Allegri olunacak bir durum yok
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