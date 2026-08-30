Orta sahada da Anguissa da parlamadı (hafif tabirle). Ağırkanlı ve hantal bir görüntü çizdi; yani 1-2’deki kritik savunma hatasından bağımsız olarak tanınmaz haldeydi. Fabregas’ın pasörleri arasında sıkışan Lobotka da sık sık boşa koşup boşa pas yaptı, buna rağmen son bölümdeki yüklenişi inatla yönlendirmeyi sürdürdü. McTominay de orta sahanın silik görüntüsünden sıyrılamadı; ileri hatta da (ve savunmada da) fedakârca oynayan Politano ise bir türlü etkili olamadı. Diğer tarafta Noa Lang en azından maçın başında daha canlıydı. Henüz oyuna tam anlamıyla dahil olmayan Hojlund ise bulduğu fırsatları harcamadı ve geçici 1-1’i getiren müthiş yerden vuruşun hem hazırlayıcısı hem de bitiricisi oldu.







