Napoli: Allegri, Lukaku'ya hayran; bu durum onun geleceğini değiştirebilir

Gol atamadı ama maçın kahramanı oldu. Romelu Lukaku, Dünya Kupası'ndaki Belçika maçında, Kırmızı Şeytanlar'ın Mısır'a karşı 1-1'i yakaladığı pozisyonda rol alarak hâlâ fark yaratabileceğini gösterdi. Henüz %100 formda olmadığı belli, ancak ceza sahası içinde varlığını hissettirmeye ve etkili olmaya devam ediyor. Bunu, sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirmesine rağmen onu Amerika'ya getiren teknik direktörü Rudi Garcia da çok iyi biliyor. 33 yaşındaki Big Rom, bunun dünyanın zirvesine çıkmak için son şansı olduğunu biliyor, bu yüzden son aylarda Napoli'den çok kendini düşündü ve bu da Conte'yi, kulübü ve Napoli camiasını kızdırdı.