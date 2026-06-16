Gol atamadı ama maçın kahramanı oldu. Romelu Lukaku, Dünya Kupası'ndaki Belçika maçında, Kırmızı Şeytanlar'ın Mısır'a karşı 1-1'i yakaladığı pozisyonda rol alarak hâlâ fark yaratabileceğini gösterdi. Henüz %100 formda olmadığı belli, ancak ceza sahası içinde varlığını hissettirmeye ve etkili olmaya devam ediyor. Bunu, sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirmesine rağmen onu Amerika'ya getiren teknik direktörü Rudi Garcia da çok iyi biliyor. 33 yaşındaki Big Rom, bunun dünyanın zirvesine çıkmak için son şansı olduğunu biliyor, bu yüzden son aylarda Napoli'den çok kendini düşündü ve bu da Conte'yi, kulübü ve Napoli camiasını kızdırdı.
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Napoli: Allegri, Lukaku'ya hayran; bu durum onun geleceğini değiştirebilir
UNUTULMASI GEREKEN BİR SEZON
Lukaku, sezonu toplam 7 maçla tamamladı; bunlardan 5'i ligde, 1'i İtalya Kupası'nda ve 1'i Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Attığı tek gol, 28 Şubat'ta Bentegodi Stadyumu'nda Hellas Verona'ya karşı 2-1 kazanılan maçta geldi. Napoli formasıyla son maçı 6 Mart'ta Torino'ya karşıydı; ardından her zamanki kişisel sorunları nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Napoli ile ilişkileri, milli takım arası sırasında Belçika'da kalma kararını kulüple paylaşmaması nedeniyle bozuldu. Ancak ayrılık kesin değil ve bunun nedeni sadece sözleşmesinin 2027 Haziranında sona ermesi değil.
ALLEGRI ONU İSTİYOR
Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre bunun nedeni basit: Lukaku, Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin uzun zamandır gözüne kestirdiği bir isim; Allegri, onu Hojlund ile birlikte bir çözüm olarak da değerlendirdiği için çok değerli bir oyuncu olarak görüyor. Livorno doğumlu teknik adam, Manna'nın sportif direktör olduğu Juventus döneminde Lukaku'yu kadroya katmak istemişti: 2023 yazında, İstanbul'da Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e yenildikten sonra, Belçikalı oyuncu Juventus'a transfer olmak üzereydi, ancak anlaşma sonunda gerçekleşmedi.
DE LAURENTIIS'İN GÖRÜŞÜ
Lukaku'nun geleceğine ilişkin nihai kararda, başkan Aurelio De Laurentiis'in görüşü belirleyici olacak; De Laurentiis bu konuyu ekonomik açıdan da ele alıyor. Eski Chelsea ve Manchester United oyuncusu, yılda yaklaşık 8 milyon avro net gelir elde ediyor; bu rakam, geleceği belirsiz olan De Bruyne'nin (6,5 milyon) gelirinden biraz daha fazla.