Massimiliano Allegri, Napoli Teknik Direktörü, yarın akşam Maradona'da oynanacak Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta Bodo/Glimt maçı öncesinde Sky'a konuştu: "Grip mi? Umarım en kötüsü geride kalmıştır. Yine de daha iyiyim. Yarın iyi bir iş çıkarmaya odaklanmalıyız. Puan durumunda ilerlemek için önemli bir maç. Galibiyet bize güven verir; ardından da çok iyi bir sezon geçiren Roma'ya odaklanırız. Takımın desteğini hissediyor muyum? Göze hoş gelen performanslar da sergiledik ama çok kolay gol yiyoruz ve daha fazlasını yapmalıyız. Kazanırsan iyisindir, kaybedersen değilsindir; daha fazlasını söylemeyeyim. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Futbolda önemli olan sonuçlar. Son dönemde bunları kıl payı kaçırdık. Yarın çok dikkatli olmalıyız. Bodo iyi savunma yapıyor ve kontra ataklarda etkili. Teknik beceriye ve paslarda isabete ihtiyacımız olacak."





Allegri sözlerini şöyle sürdürdü: "Deneme dönemi bitti mi? Bir oyuncu bir maç kaybetti diye niteliklerini yitirmez. Bir ayda dokuz maçımız var ve bütün oyuncular özellikleri ve kaliteleriyle katkı verebilecek durumda. Herkese ihtiyacımız var; bütün sezon aynı 11'le oynayamayız" ifadelerini aktarıyor tuttonapoli.net. "De Laurentiis mi? Bu sabah da kendisiyle konuştum ama sözlerin pek faydası yok, sonuç lazım. Gerisi yapılan konuşmalardan ibaret. Cumartesi günü tek şutla kaybettik. Topu geri kazanma aşamasında farklı bir tepki verebilir veya tehlikeyi daha erken sezebilirdik. Yarın kesinlikle daha dikkatli olurdum."





Son olarak şunları söyledi: "Böyle bir başlangıç bekliyor muydum? Futbol, öngörülemez olduğu için güzel. Önemli olan beklenmedik durumları mümkün olan en iyi şekilde yönetmek ve şu ana kadar bunu yapamadık. Hiçbir şey kolay değil. Sessizce çalışıyor ve bu durumdan çıkmaya uğraşıyoruz."



