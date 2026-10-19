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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli, Allegri: "Kaleye tek şutla sonuç almak daha iyi olurdu. Çok fazla gol yiyoruz."

SSC Napoli
Bodoe/Glimt
SSC Napoli - Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi

Napoli teknik direktörü, Bodo/Glimt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşuyor.

Massimiliano Allegri, Napoli Teknik Direktörü, yarın akşam Maradona'da oynanacak Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta Bodo/Glimt maçı öncesinde Sky'a konuştu: "Grip mi? Umarım en kötüsü geride kalmıştır. Yine de daha iyiyim. Yarın iyi bir iş çıkarmaya odaklanmalıyız. Puan durumunda ilerlemek için önemli bir maç. Galibiyet bize güven verir; ardından da çok iyi bir sezon geçiren Roma'ya odaklanırız. Takımın desteğini hissediyor muyum? Göze hoş gelen performanslar da sergiledik ama çok kolay gol yiyoruz ve daha fazlasını yapmalıyız. Kazanırsan iyisindir, kaybedersen değilsindir; daha fazlasını söylemeyeyim. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Futbolda önemli olan sonuçlar. Son dönemde bunları kıl payı kaçırdık. Yarın çok dikkatli olmalıyız. Bodo iyi savunma yapıyor ve kontra ataklarda etkili. Teknik beceriye ve paslarda isabete ihtiyacımız olacak."


Allegri sözlerini şöyle sürdürdü: "Deneme dönemi bitti mi? Bir oyuncu bir maç kaybetti diye niteliklerini yitirmez. Bir ayda dokuz maçımız var ve bütün oyuncular özellikleri ve kaliteleriyle katkı verebilecek durumda. Herkese ihtiyacımız var; bütün sezon aynı 11'le oynayamayız" ifadelerini aktarıyor tuttonapoli.net. "De Laurentiis mi? Bu sabah da kendisiyle konuştum ama sözlerin pek faydası yok, sonuç lazım. Gerisi yapılan konuşmalardan ibaret. Cumartesi günü tek şutla kaybettik. Topu geri kazanma aşamasında farklı bir tepki verebilir veya tehlikeyi daha erken sezebilirdik. Yarın kesinlikle daha dikkatli olurdum."


Son olarak şunları söyledi: "Böyle bir başlangıç bekliyor muydum? Futbol, öngörülemez olduğu için güzel. Önemli olan beklenmedik durumları mümkün olan en iyi şekilde yönetmek ve şu ana kadar bunu yapamadık. Hiçbir şey kolay değil. Sessizce çalışıyor ve bu durumdan çıkmaya uğraşıyoruz."


  • Bodo: Zorlu maç

    Basın toplantısında Allegri, önlerindeki maça ilişkin konuştu: "Diğer önceki sonuçlardan bağımsız olarak zor bir maç. Bodo, Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkardı. Alçak blokta oynamakta ve kontraatağa çıkmakta başarılı. Yarın iyi bir teknik düzey ortaya koymalı, paslarımızda isabetli olmalı ve kazanacağımıza inanarak oynamalıyız. Böyle dönemlerden geçmek ve bunları geride bırakmak zorundayız; bunu ancak biz yapabiliriz. Eksikliğini hissettiğimiz o sonucu almaya çalışmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde bunu henüz alamadık. Yarın kazanırsak olaylara farklı bakabiliriz ama yine de değişen bir şey olmaz; çünkü birçok konuda gelişmeli, henüz en iyi durumda olmayan bazı oyuncularımızın formunu geri kazanmasını sağlamalıyız. Bunu performans kaygısına ya da aceleye kapılmadan, tamamen sakin kalarak yapmalıyız. İki sonuç olmadan bir takımın kalitesi altüst olmaz. Maçın bazı anlarındaki eksiklerimizi gidermeliyiz. Cumartesi Venezia karşısında da çok pozisyon ürettik ama sonuç, iyi bir maç oynamadığımızı gösteriyor. Kaleye tek şut çekip sonuç almak daha iyi olurdu. Teknik açıdan üst düzey ve istekli bir oyun sergilemeliyiz."


    Son olarak savunma hakkında konuştu: "Yarın üçlü savunmada ısrar etmeyi düşünüyor muyum? Üçlü ile dörtlü savunma arasındaki tek fark sağ kanattaki oyuncu. Orada Di Lorenzo oynarsa daha savunmacı bir oyuncu olur; Politano, Lang veya Giovane oynarsa daha hücumcu olurlar. Mesele üçlü ya da dörtlü savunma değil, teknik açıdan iyi bir maç oynamalıyız. Takımın teknik kapasitesi çok yüksek ve önceki maçlarda olduğu gibi bunu yapacak. Ancak Venezia'da, Milano'da olduğu gibi gol yediğimiz bazı anlarda bir eksiğimiz var; o anlarda bir şeyler eksik kalıyor."



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