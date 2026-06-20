Napoli-Allegri, işte başlıyoruz: Milan ile olan sözleşmesinin feshi ne zaman gerçekleşebilir?

Milan ile Massimiliano Allegri arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi, neredeyse bir ay süren bir çekişmenin ardından gerçekleşecek; bu çekişme, çoğunluk hissedarı Red Bird tarafından – kulüpten değil – resmi bir bildiri ile duyurulan görevden alınma haberinin ardından başlamıştı. Bu durum, üç gün sonra PEC yoluyla görevden alındığına dair bildirimin de eklenmesiyle, Allegri ve ekibine ödenecek tazminat tutarı konusunda zaten gergin olan taraflar arasındaki ilişkileri daha da sertleştirmişti. Teknik direktör başlangıçta 7 milyon euro civarında bir tutar talep ederken, Milan ise masaya sadece 500.000 euro koyarak karşılık vermişti.