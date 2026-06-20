Massimiliano Allegri Napoli’ye mi gidiyor? Artık işler ciddileşti. Ruben Amorim’in, görevden alınan Livorno’lu teknik direktörün yerine kulübün yeni teknik direktörü olarak resmen duyurulmasının ardından, Milan son günlerde Napoli’nin gelecekteki teknik direktörünün çevresiyle temaslarını yeniden başlattı. Yeni bir CEO’nun atanmasını beklerken Giorgio Furlani’den idari konularda imza yetkisini devralan Red Bird temsilcisi Massimo Calvelli, Haziran 2027’de sona erecek olan sözleşmenin feshi için gerekli işlemleri yürütüyor.
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Napoli-Allegri, işte başlıyoruz: Milan ile olan sözleşmesinin feshi ne zaman gerçekleşebilir?
KARAR VERİLECEK SAATLER
Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, Massimiliano Allegri önümüzdeki pazartesi ve salı günleri arasında konuyu sonuçlandırmayı ve kendisi ile teknik ekibini bir sezon daha Rossoneri kulübüne bağlayacak olan sözleşmeden kurtulmak için gerekli tüm belgeleri almayı bekliyor – Şampiyonlar Ligi’ne katılamamaları nedeniyle, 2028’e kadar uzatma için otomatik opsiyon devreye girmedi – .
AYRILMA KONUSUNDAKİ GÜÇ MÜCADELESİ
Milan ile Massimiliano Allegri arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi, neredeyse bir ay süren bir çekişmenin ardından gerçekleşecek; bu çekişme, çoğunluk hissedarı Red Bird tarafından – kulüpten değil – resmi bir bildiri ile duyurulan görevden alınma haberinin ardından başlamıştı. Bu durum, üç gün sonra PEC yoluyla görevden alındığına dair bildirimin de eklenmesiyle, Allegri ve ekibine ödenecek tazminat tutarı konusunda zaten gergin olan taraflar arasındaki ilişkileri daha da sertleştirmişti. Teknik direktör başlangıçta 7 milyon euro civarında bir tutar talep ederken, Milan ise masaya sadece 500.000 euro koyarak karşılık vermişti.
NAPOLI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME
Son resmi işlemler tamamlandıktan sonra Allegri, kendisini önümüzdeki sezonlar boyunca Napoli’ye bağlayacak sözleşmeyi imzalamakta serbest kalacak. İki sezonun ardından Antonio Conte’nin mirasını devralacak olan Toskanalı teknik direktör ile Napoli’nin patronu Aurelio De Laurentiis arasında, üç yıllık bir sözleşme ve 4,5 milyon avro maaş artı primler temelinde bir mutabakat var.