Napoli: Allegri için transfer dönemi neden yavaş başladı? 46 oyuncudan oluşan dev kadro, De Bruyne ve Lukaku’nun çetrefilli durumları

Haftalarca süren yorucu bir bekleyişin ardından Napoli, nihayet Massimiliano Allegri’yi 30 Haziran 2029 tarihine kadar görev yapacak yeni teknik direktör olarak duyurdu. Kulübün son iki kupasını (Scudetto ve İtalya Süper Kupası) kazandıran Antonio Conte’ye veda ettikten sonra, Aurelio De Laurentiis’in gelecek sezon için yeniden yola çıktığı ilk ve şu ana kadar tek kesinlik budur.





Norveçli teknik direktör ile Milan arasında sözleşmenin feshi koşullarına ilişkin uzun süren anlaşmazlık, sportif direktör Giovanni Manna’nın ilk transfer hedefleri için görüşmeleri başlatmasını ve Leonardo Spinazzola’nın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatılmasını kesinleştirmesini engellemedi. Ancak, Inter’in güçlü bir şekilde geri dönüş yaptığı Khalaili ve artık Milan’a daha yakın olan Gila ile ilgili son gelişmeler, Napoli camiasında küçük bir endişe yarattı.





NAPOLI, ALLEGRI’DEN RESMİ AÇIKLAMA