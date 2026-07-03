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Napoli: Allegri için transfer dönemi neden yavaş başladı? 46 oyuncudan oluşan dev kadro, De Bruyne ve Lukaku’nun çetrefilli durumları

SSC Napoli
M. Allegri
Transfers

Khalaili ve Gila davalarının sonuçlandırılmasındaki zorluklar, bazı sorunları gizlemektedir

Haftalarca süren yorucu bir bekleyişin ardından Napoli, nihayet Massimiliano Allegri’yi 30 Haziran 2029 tarihine kadar görev yapacak yeni teknik direktör olarak duyurdu. Kulübün son iki kupasını (Scudetto ve İtalya Süper Kupası) kazandıran Antonio Conte’ye veda ettikten sonra, Aurelio De Laurentiis’in gelecek sezon için yeniden yola çıktığı ilk ve şu ana kadar tek kesinlik budur.


Norveçli teknik direktör ile Milan arasında sözleşmenin feshi koşullarına ilişkin uzun süren anlaşmazlık, sportif direktör Giovanni Manna’nın ilk transfer hedefleri için görüşmeleri başlatmasını ve Leonardo Spinazzola’nın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatılmasını kesinleştirmesini engellemedi. Ancak, Inter’in güçlü bir şekilde geri dönüş yaptığı Khalaili ve artık Milan’a daha yakın olan Gila ile ilgili son gelişmeler, Napoli camiasında küçük bir endişe yarattı.


NAPOLI, ALLEGRI’DEN RESMİ AÇIKLAMA

  • CONTE’NİN MİRASI

    Neden, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmış olmalarına ve De Laurentiis’in her zaman çok sağlam bir mali yönetim sergilemesine rağmen, Napoli’nin transfer piyasası, son şampiyonluktaki başarısızlıklarını telafi etmek için bu günlerde ilk transferlerini tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi’yle yetinmek zorunda kalacak olan Milan ve Juventus gibi rakiplerine kıyasla bu kadar yavaş başladı? Conte yönetimindeki iki yılın ardından Napoli, her şeyden önce mali açıdan yeniden dengeye kavuşma ihtiyacı hissediyor: 2024/2025 sezonundaki 115 milyon avro ve 2025 yazındaki 147,5 milyon avroluk harcamalar, Kvaratskhelia ve Osimhen’in yüksek bedelli satışlarıyla sadece kısmen telafi edilebildi; bu harcamalar, kulübün frenlemek istediği maaş giderlerinde genel bir artışa yol açtı.


    ALLEGRI'NİN NAPOLI'SI NASIL OYNAYACAK?

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  • EKSTRA BÜYÜK PEMBE

    Napoli’nin transfer görüşmelerini yürütmedeki “yavaşlığı” etkileyen bir diğer, aynı derecede önemli husus ise, Temmuz ayı başında sayısal olarak aşırı geniş bir kadroya sahip olmalarıdır. Şu anda sadece Sassuolo, 47 oyuncusuyla, 46 kişiye ulaşan Napoli'nin kadrosundan daha geniş bir kadroya sahip. Bunların arasında elbette kiralık dönemlerini tamamlayıp geri dönen birçok genç oyuncu da bulunuyor (sadece kaleciler ve savunmacılar arasında Ferrante, Turi, D'Avino, Marianucci, Obaretin, Rafa Marin; bunlara Hasa, Folorunsho, Zerbin ve Cajuste; forvet hattında ise Lang, Lucca, Cheddira ve Lindstrom gibi önemli isimler – genç oyuncular Rao, Cioffi ve Ambrosino’nun yanı sıra – yer alıyor.


    RABIOT AYRILIYOR MU? MILAN HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR

  • DE BRUYNE VE LUKAKU İLE NE YAPMALI?

    Ayrıca, şu anda A takım kadrosunda yer alabilen oyuncuların oldukça kalabalık listesinde, takviye stratejilerinin bu durumların çözülmesine bağlı olabileceği bir dizi oldukça çetrefilli durum bulunmaktadır. Geçen sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan ve başka bir stoperin takıma katılması için feda edilebilecek Hollandalı savunma oyuncusu Beukema’dan çok, Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku en karmaşık iki durumdur. Her ikisi de çok kötü bir sezon geçirmiş durumda; fiziksel kondisyonları konusunda da belirsizlikler barındıran bu iki oyuncu, gelecek sezon Napoli’nin bütçesine brüt yaklaşık 18 milyon avro yük getirecek.

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  • ALLEGRI İÇİN NELER DEĞİŞİYOR?

    Massimiliano Allegri, De Laurentiis’in Napoli’siyle anlaşma imzalandığı sırada, Conte’nin ayrılmasının ardından takımın yönetiminin, transfer piyasasına hemen müdahale etmekten ziyade başka önceliklere odaklanacağını gayet iyi biliyordu. Kadro, alternatifler açısından geniş olmasının yanı sıra, yeni teknik direktör tarafından teknik açıdan yüksek değerde değerlendiriliyor ve önceki teknik direktörün yönetiminde fazla şans bulamayan bazı oyuncuların yeniden başrol oyuncuları haline gelmesi ihtimali de göz ardı edilemez.