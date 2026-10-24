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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli, Allegri çok öfkeli: "25 yıldır ilk kez maç hakkında yorum yapacak durumda değilim"

M. Allegri
SSC Napoli
SSC Napoli - Roma
Roma
Serie A

Napoli Teknik Direktörü, Roma ile 3-3 biten maçın ardından konuştu.

Max Allegri, teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli'nin Serie A'nın sekizinci haftasında Maradona'da Roma ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu.


SAHA DIŞINA GÖNDERİLMESİ

"Dördüncü hakem, hakemi çağırdı ve beni dışarı attı. Kesinlikle hiçbir şey yapmamıştım. Üzücü ama bir dahaki sefere yedek kulübesinde kalacağım" sözlerini aktaran TMW'ye göre Allegri şöyle devam etti: "Ne zaman hareket etsem saha dışına gönderiliyorum. Başkalarının sahaya girip ortalığı birbirine kattığını görüyorum. Saccani'ye teşekkür ediyorum. Bunun dışında oyuncularımı yalnızca tebrik edebilirim."


FİZİKSEL DÜŞÜŞ

"Takım bu akşam güçlü bir Roma karşısında iyi bir maç çıkardı. Üçüncü golde daha fazlasını yapamazdık ama bu ruhla oynarsak ligde üst sıralara tırmanacağız."


  • YENİLEN ÇOK SAYIDA GOL

    "Oyun tarzımı değiştirdim, artık herkesin hücuma çıkmasını istiyorum" diyor kışkırtıcı bir ifadeyle.


    OYUN KURUCU DE BRUYNE

    "Her zaman oynayamayacak. Gilmour ve Lobotka da var; anlayışımız bu olmalı. Maçı kazanamadığımız için çok öfkeliyim."


    BARDAĞIN YARISI DOLU MU, BOŞ MU?

    "25 yıldır ilk kez, bu akşam maçı değerlendirebilecek kadar berrak bir zihne sahip değilim."



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