Max Allegri, teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli'nin Serie A'nın sekizinci haftasında Maradona'da Roma ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu.





SAHA DIŞINA GÖNDERİLMESİ

"Dördüncü hakem, hakemi çağırdı ve beni dışarı attı. Kesinlikle hiçbir şey yapmamıştım. Üzücü ama bir dahaki sefere yedek kulübesinde kalacağım" sözlerini aktaran TMW'ye göre Allegri şöyle devam etti: "Ne zaman hareket etsem saha dışına gönderiliyorum. Başkalarının sahaya girip ortalığı birbirine kattığını görüyorum. Saccani'ye teşekkür ediyorum. Bunun dışında oyuncularımı yalnızca tebrik edebilirim."





FİZİKSEL DÜŞÜŞ

"Takım bu akşam güçlü bir Roma karşısında iyi bir maç çıkardı. Üçüncü golde daha fazlasını yapamazdık ama bu ruhla oynarsak ligde üst sıralara tırmanacağız."



