Mali denetim ve katı kâr ile sürdürülebilirlik kuralları, oyuncu ticaretini modern futbol yönetiminin temel unsurlarından biri hâline getirdi. Bilançoların dengelenmesine odaklanılan bu ortamda, Chelsea yaz transfer döneminde oyuncu satışlarını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı.

Transfermarkt'a göre Stamford Bridge ekibi, tek bir transfer döneminde akıl almaz 448 milyon euro gelir elde ederek Avrupa futbolundaki önceki mali rekorları yerle bir etti.

Bu benzeri görülmemiş gelir, yurt içi ve kıtasal finansal fair play kriterlerine uyumu sürdürmek amacıyla tasarlanan bilinçli bir operasyonel yön değişikliğini yansıtıyor.