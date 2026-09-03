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Nakit girişinin kralı! Chelsea, dudak uçuklatan 380 milyon sterlinlik yaz temizliğiyle transfer satışlarında dünya rekorunu yerle bir etti
Tüm zamanların transfer satış rekorunu kırmak
Mali denetim ve katı kâr ile sürdürülebilirlik kuralları, oyuncu ticaretini modern futbol yönetiminin temel unsurlarından biri hâline getirdi. Bilançoların dengelenmesine odaklanılan bu ortamda, Chelsea yaz transfer döneminde oyuncu satışlarını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı.
Transfermarkt'a göre Stamford Bridge ekibi, tek bir transfer döneminde akıl almaz 448 milyon euro gelir elde ederek Avrupa futbolundaki önceki mali rekorları yerle bir etti.
Bu benzeri görülmemiş gelir, yurt içi ve kıtasal finansal fair play kriterlerine uyumu sürdürmek amacıyla tasarlanan bilinçli bir operasyonel yön değişikliğini yansıtıyor.
- AFP
Kasa dolduran yıldızlar büyük bir tasfiyenin başını çekiyor
Bu astronomik meblağ, kulüpten ayrılan birçok önemli A takım oyuncusunun yer aldığı acımasız bir yaz tasfiyesiyle elde edildi. Satışların en değerli parçası ise, yurt içindeki rakibi Manchester City'ye son gün 145 milyon euro karşılığında transfer olarak Premier League ortak transfer rekoruna imza atan Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernandez oldu.
Arjantinli orta sahanın ötesinde, Transfermarkt, Chelsea'nin mali dengesini sağlamak için kadronun kilit parçalarını elden çıkararak çok yüksek bonservis gelirleri elde ettiğini belirtti.
Chelsea'nin oyuncu ticareti, kulübün yalnızca bu yaz transfer ücretlerinden rekor düzeyde 448 milyon euro gelir elde etmesiyle birlikte sağa sola devasa miktarda paranın uçuştuğu bir tablo ortaya koymaya devam ediyor.
Milyonlarca sterlinlik ayrılıkların profili
Chelsea'nın göndermeleriyle ilgili işlerinin ne kadar derin olduğu, çok sayıda kadro oyuncusuna biçilen yüksek bonservis bedelleriyle ortaya çıkıyor. Andrey Santos 56,3 milyon euroya gitti, forvet Nicolas Jackson 55,5 milyon euro karşılığında ayrıldı ve İspanyol bek Marc Cucurella 55 milyon euro kazandırdı.
Liam Delap'ın (52 milyon euro), Trevoh Chalobah'ın (30 milyon euro), Tyrique George'un (21 milyon euro), Marc Guiu'nun (15 milyon euro) ve Tosin'in (11,7 milyon euro) satışlarından da önemli gelir elde edildi.
Yeteneklerin geniş çapta yeniden dağıtılması, Stamford Bridge yöneticilerinin farklı yaş grupları ve mevkiler genelinde saf kâr elde etmesini sağladı.
- AFP
Premier League'in mali tablolarına damga vuruyor
Chelsea'nın rekor kıran 448 milyon avroluk geliri, onları futbol tarihinde tek bir transfer dönemindeki satışlarda açık ara zirveye taşıdı; kulüp böylece hem kendi önceki rakamlarını hem de rakip kulüpleri rahatlıkla geride bıraktı.
Aston Villa'nın 360 milyon avro, Manchester City'nin ise 337 milyon avroluk tarihi satış rakamlarına bu yaz ulaşmasıyla birlikte Premier League kulüpleri finansal hacmi yeniden tanımlamayı sürdürüyor.
Chelsea açısından bu agresif transfer stratejisi, kurallara uyumu sağlarken kadroyu da önlerindeki zorluklar için sürekli yeniden şekillendiriyor.
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