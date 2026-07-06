Nainggolan: “Cristiano Ronaldo ve Balogun… Bu artık futbol değil. Her şey sadece parayla ilgili”

“Onu eleştirmiyorum. Bu, bir Amerikan taraftarının normal bir tepkisi; onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Sorumluluk tamamen kararı verenlere aittir. Kartlar ne işe yarar ki, sonuçta fiilen iptal ediliyorsa? Ama bu beni şaşırtmadı. Bu Dünya Kupası’nda Hırvatistan, hiç olmayan bir top dokunuşu yüzünden elendi. Ve bu çok yazık, çünkü güzel şeyler de gördük.”