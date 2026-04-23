Robert Andrich, yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası için hâlâ kadroya seçilmeyi umuyor. DFB Kupası yarı finalinde FC Bayern’e 0-2 yenildikten sonra, Bayer Leverkusen’in kaptanı, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’a bir kez daha kendini gösterme fırsatı buldu.
Nagelsmann yönetiminde önemli bir gelişme onun lehine konuşuyor: Takımdan çıkarılan DFB yıldızı için yeni Dünya Kupası umudu mu?
Andrich, Sky'averdiği demeçte "Henüz tatil rezervasyonu yapmadım" dedi ve şunları vurguladı: "Orada olmak istiyorum ve takıma yardımcı olabilecek bir şeyim olduğunu düşünüyorum." Ancak Andrich'in Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi şu anda pek olası görünmüyor.
Oysa bu defansif all-rounder, Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörlüğüne gelmesinden en çok yararlanan isimlerden biriydi. Andrich, o dönem Werkself'in teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde bir kez daha önemli bir gelişme kaydetmiş ve yenilgisiz şampiyonluk sezonunda Granit Xhaka'nın yanında defansif orta sahada, Nagelsmann'ın ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası'nda Toni Kroos ve Ilkay Gündogan'ın yanında ihtiyaç duyduğu rolü tam olarak yerine getirmişti.
Kasım 2023'ten 2024'ün sonuna kadar Andrich tüm milli maçlarda forma giydi ve çoğunda ilk 11'de yer aldı. Ancak Nations League'de İtalya ile oynanan çeyrek final maçından bu yana, DFB formasıyla sadece 17 dakika daha sahaya çıktı. Andrich, Nagelsmann yönetiminde giderek 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı ve Kasım 2025 ile Mart 2026'daki son iki kamp kadrosuna hiç dahil edilmedi.
Andrich, Bayer Leverkusen'de üçlü savunmada yer alıyor - DFB kadrosundaki yerler aslında dolmuş durumda
Muhtemelen bunun nedeni, Leverkusen'deki rolünün artık değişmiş olmasıdır. Andrich, Leverkusen'de Kasper Hjulmand yönetiminde çoğunlukla üçlü savunma dizilişinde stoper olarak görev yapıyor; Nagelsmann'ın Dünya Kupası öncesinde, en azından şu anda stoper sıkıntısı çekmediği bir gerçek. Bu pozisyonda Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger ve Waldemar Anton, Dünya Kupası kadrosuna girmeyi garantiledi.
Orta sahanın merkezi de Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß ve şu anda sakat olan Felix Nmecha ile dolu. Nmecha zamanında iyileşemezse, Angelo Stiller veya Anton Stach, Andrich'e kıyasla daha iyi şansa sahip olabilir. Ancak Andrich, en azından Bayer 04 için bu sezon bir kez daha kilit bir oyuncu ve hatta kritik goller attı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal'e karşı Leverkusen'in savunma lideri 1-0'lık golü kafayla attı. Ayrıca 29. haftada BVB karşısında uzak mesafeden galibiyet golünü attı. Andrich, Mart ortasında Arsenal'e attığı golün ardından, milli takım teknik direktörüyle en son yılın başında görüştüğünü söyledi. Orada Nagelsmann, her şeye rağmen ona olası bir Dünya Kupası katılımı konusunda cesaret vermiş. "Şansım hâlâ var," diyen Andrich, "Önemli olan süre ve performans. Bu konuda kendime hiçbir şey yükleyemem. Her maçta sahadayım," diye ekledi.
Robert Andrich, Dünya Kupası'nda takım ruhunu canlandıracak bir kadro oyuncusu mu?
Kısa bir süre sonra Bild gazetesi, Andrich’in hâlâ umut vaat eden bir Dünya Kupası adayı olduğunu ve hatta Nagelsmann’ın kadrosundaki son yerlerden birini kapma şansının yüksek olduğunu yazdı. Bunun nedeni: Andrich, takım oyuncusu olarak görülüyor ve yedek kulübesinde oturmasına rağmen takıma olumlu bir etkisi olan biri olarak biliniyor. Nagelsmann’ın geçmişte defalarca vurguladığı gibi, bu Dünya Kupası için son derece önemli bir özellik.
"Kulüpte normalde öğleden sonra eve gidersin ve sürekli birlikte değilsin. Milli takımda durum farklı. Dünya Kupası'nda en iyi ihtimalle sekiz ila dokuz hafta birlikteyiz - bu yüzden insan olarak uyumlu olmalıyız. Herkes birbiriyle iyi geçinmeli, sahada olduğu kadar saha dışında da uyum içinde olmalıyız," demişti milli takım teknik direktörü, örneğin MagentaTV'ye verdiği son röportajda: "Kulübünde ilk 11'de oynayan bir oyuncunun, DFB'de yedek rolünü üstlenip üstlenemeyeceğini anlamak gerekir."
Ve belki de bu özellik, Andrich'in ABD'ye gitme bileti olacak.
Robert Andrich: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Bayer Leverkusen 195 21 14 46 Wehen Wiesbaden 67 8 8 24 Union Berlin 66 9 6 18 Heidenheim 27 4 3 4 Dynamo Dresden 25 1 1 6