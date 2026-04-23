Nagelsmann yönetiminde önemli bir gelişme onun lehine konuşuyor: Takımdan çıkarılan DFB yıldızı için yeni Dünya Kupası umudu mu?

Andrich, Sky'a verdiği demeçte "Henüz tatil rezervasyonu yapmadım" dedi ve şunları vurguladı: "Orada olmak istiyorum ve takıma yardımcı olabilecek bir şeyim olduğunu düşünüyorum." Ancak Andrich'in Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi şu anda pek olası görünmüyor.

Oysa bu defansif all-rounder, Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörlüğüne gelmesinden en çok yararlanan isimlerden biriydi. Andrich, o dönem Werkself'in teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde bir kez daha önemli bir gelişme kaydetmiş ve yenilgisiz şampiyonluk sezonunda Granit Xhaka'nın yanında defansif orta sahada, Nagelsmann'ın ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası'nda Toni Kroos ve Ilkay Gündogan'ın yanında ihtiyaç duyduğu rolü tam olarak yerine getirmişti.

Kasım 2023'ten 2024'ün sonuna kadar Andrich tüm milli maçlarda forma giydi ve çoğunda ilk 11'de yer aldı. Ancak Nations League'de İtalya ile oynanan çeyrek final maçından bu yana, DFB formasıyla sadece 17 dakika daha sahaya çıktı. Andrich, Nagelsmann yönetiminde giderek 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı ve Kasım 2025 ile Mart 2026'daki son iki kamp kadrosuna hiç dahil edilmedi.