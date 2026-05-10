Nagelsmann ve Tuchel muhtemelen farklı tepki verirdi! Neden Wolfsburg'da elde edilen sıradan bir galibiyet bile Vincent Kompany'nin dehasını ortaya çıkardı?

Mevcut defansif zayıflığın nedenleri sorulduğunda, genç oyuncu Tom Bischof, Sky'a verdiği röportajda 1-0'lık galibiyetin ardından şaşırtıcı bir şekilde açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Bu kadar çok gol yediğinizde ve rakibe bu kadar çok fırsat verdiğinizde durum her zaman kötüdür. Maalesef son birkaç maçı dışarıdan izledim: Son zamanlarda karşı presin temel unsurları, yani top kaybının hemen ardından rakibe baskı yapma konusunda eksikliklerimiz var." Kısa bir süre sonra şunları ekledi: "Son haftalarda her zaman sahada değildim, bunu sadece dışarıdan fark ettim. Bu yüzden sık sık gereksiz yere uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyoruz. Hızlı kontrpres yaptığımızda çok fazla gol atıyoruz. Maalesef şu anda çok fazla gol yiyoruz."

Bischof'un sözlerini ferahlatıcı derecede dürüst ve özgüvenli olarak yorumlayabiliriz. Ancak henüz as kadroda yer almayan 20 yaşındaki bir oyuncunun, Bayern'deki ilk yılında bu kadar istekli bir şekilde kamuoyuna yönelik eleştirilerde bulunması oldukça şaşırtıcıydı. Özellikle de Bischof, eleştirel gözlemlerinin büyük bir kısmından dolaylı olarak kendini muaf tutmuştu; zira Wolfsburg maçında kas yırtığı ve iki kez 90 dakika yedek kulübesinde kaldıktan sonra dört hafta sonra ilk kez sahaya çıkmıştı.

Bu nedenle, Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'ye yöneltilen ilk sorunun, Bischof'un eleştirisinin doğru olup olmadığını açıklığa kavuşturması mantıklıydı. Kompany'nin tepkisi: Geniş, sakin bir gülümseme, ama aynı zamanda açık ve net bir açıklama: "Hayır, elbette değil. O genç bir oyuncu ve bu röportajda bir hata yaptı." Kompany için oyuncularına yönelik kamuoyu önünde eleştiri yapmak normalde bir tabu olduğu düşünülürse, bu alışılmadık sözlerdi. Ancak tepkisinin şekli, Säbener Straße'deki görev süresince futbolla ilgili başarılarının yanı sıra Belçikalı teknik adamın en büyük yeteneklerinden birinin ne olduğunu bir kez daha kanıtladı: O, oyuncularıyla olan ilişkilerinde, hoş olmayan durumlarda bile her zaman doğru üslubu bulma yeteneğine sahip. Ve bu sayede, diğer çoğu teknik direktörün ancak çok sınırlı bir şekilde öğrenebileceği bir konuda onlardan bir adım önde.

Kompany'nin Bischof'un dikkat çekici röportajına verdiği yanıt, azarlayıcı bir havada olsa da küçümseyici değildi. Tutarlıydı, ancak herhangi bir gerginlik veya dramatizmden uzaktı. O, bunları sadece gülümseyerek geçiştirdi. Ayrıca, oyuncusunun görüşünü kendi bakış açısıyla çürütürken de bunu tamamen sakin bir şekilde yaptı: "Sorun, karşı pres yapma isteğinin olmaması değil, çünkü o şekilde maç kazanamazsınız. Mesele, maçları her zaman ilk on, on beş dakikada karara bağlamak zorunda olmamaktır. Bu her zaman mümkün değildir. Maça iyi başladık, ama sonra sabrımızı yitirdik. Bir, iki ya da üç kez karşı pres yapabilirsiniz, ama bir noktada bacaklarınız yorulur. Bence ikinci yarıda çok daha iyi oynadık ve bunun sebebi top hakimiyetimizdeki tutumumuzdu." Böylece, top daha uzun süre kendi sahamızda kaldığı için, bu kadar sık ve hızlı bir şekilde karşı prese geçmek artık gerekli değildi.