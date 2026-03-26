Marko Brkic

Nagelsmann'ın gözünde deneme sürecinde, Real Madrid'de ise adeta bir kahraman: Antonio Rüdiger, DFB'de yepyeni bir rolde parlamak zorunda

Antonio Rüdiger, DFB milli takımındaki savunma lideri rolünü kaybetti. Son zamanlarda, milli formayla yaşadığı sakatlıklar, skandallar ve zayıf performanslar manşetleri süsledi. Dünya Kupası yaklaşırken, zamanı daralıyor.

Antonio Rüdiger formuna kavuştuğunda, Alman milli takımında tartışmasız ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oluyor. En azından son yıllarda durum genellikle böyleydi; hem Hansi Flick hem de şu anki milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann döneminde. Ancak yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası'nda durum farklı olabilir.

Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck ve FC Bayern Münih'ten Jonathan Tah, uzun zamandır iç savunmada onun yerini almıştı. Son zamanlarda, sakatlıklar, bitmek bilmeyen tartışmalar ve DFB takımındaki zayıf performanslar Rüdiger'in durumunu belirledi. 33 yaşındaki oyuncu üzerindeki baskı artıyor ve şu anki milli maç arası onun için son derece önemli.

  • Rüdiger'in Alman milli takım formasıyla oynadığı son maç, 7 Eylül'de Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendikleri karşılaşmaydı. Bundan sadece birkaç gün önce, Berlin doğumlu oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde Slovakya'ya karşı alınan utanç verici 0-2'lik yenilgide, toplam 81 milli maçtaki en zayıf performansını sergilemişti: Real Madrid'in yıldızı, iki golün de atılmasında önemli rol oynadı. Talihsiz Nnamdi Collins ile birlikte en kötülerinin en kötüsüydü ve DFB savunma lideri olmaya hiç layık değildi.

    Nagelsmann'ın hafızasında kalmış olması muhtemel bir performans, zira milli takım teknik direktörü Dünya Kupası için şimdiden başka bir stoper ikilisi bulmuş görünüyor. Mart başında kicker dergisine verdiği büyük röportajda, özellikle Schlotterbeck/Tah ikilisinden hoşlandığını ima etti: "Bence çok iyi iş çıkardılar ve ligde de çok istikrarlılar. Jona, Bayern'de zorlu bir başlangıç dönemi geçirdi, ancak o zamandan beri çok istikrarlı. Ve Schlotti, daha önce de söylediğim gibi, bizim için son derece önemli bir oyuncu."

    Bu konuda Schlotterbeck, DFB kadrosundaki benzersizliğinden yararlanıyor, Nagelsmann'ın da vurguladığı gibi: "O şu anda tek sol ayağımız ve o oynamadığında oyun kurmada çok büyük sorunlar yaşıyorduk." Bu da demek oluyor ki: Aslında Rüdiger, Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almak için artık sadece Tah ile rekabet ediyor - ve o da şu anda Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde lider ve kilit oyuncu.

    Nagelsmann, Rüdiger'i bire bir ve dar alanda gösterdiği yetenekleri nedeniyle övdü: "Bu konuda olağanüstü iyi, gerçekten iyi bir ikili mücadele oyuncusu." Ancak aynı zamanda, tamamen formda bir Rüdiger'e ihtiyacı olduğunu da açıkça belirtti: "Antonio yüzde 100 formda ve sağlıklı olmalı. Bizde de zaman zaman yaşadığı gibi ufak tefek ağrıları varsa, performans sınırına ulaşamaz ve bu da mantıklı olmaz. Ama o bu konuda iyi yolda."

    En azından Rüdiger, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'ye karşı gösterdiği müthiş performansla bu son sözleri doğruladı. İlk maçta, yine "en sevdiği rakibi" Erling Haaland'ı marke etti ve Haaland maç boyunca tek bir şut bile çekemedi.

    Geçmişte Rüdiger, milli takımda da savunma lideri rolünü üstlenmişti. Ancak Nagelsmann şu anda ona bunu garanti etmek istemiyor: "Bu kesin bir şey değil ve büyük ölçüde performansına bağlı." Nagelsmann, "her zaman bu klasik savunma liderini belirlemekten" çok uzak olduğunu, bunun "bir yapı meselesi" olduğunu söyledi.

    Antonio Rüdiger ve bitmek bilmeyen sakatlık talihsizliği

    Rüdiger'in sakatlık sorunları, şüphesiz DFB milli takımındaki konumunun gerilemesinin başlıca nedenlerinden biri. Kuzey İrlanda'ya karşı söz konusu galibiyetin ardından oynanan dört eleme maçının hepsini sakatlık nedeniyle kaçırmak zorunda kaldı. Bunun nedeni, Real Madrid'de tam 19 maçı kaçırmasına neden olan bir uyluk sakatlığıydı. Kısa bir süre sonra, Ocak 2026'da bir başka diz sakatlığı daha yaşadı ve bu da onu neredeyse bir ay boyunca sahalardan uzak tuttu. O, yavaş ilerleyen Dünya Kupası eleme aşamasının en büyük, hatta belki de en büyük kaybedenlerinden biri.

    Sakatlıklar, Rüdiger'in kariyerinde bir kırmızı iplik gibi uzanıyor: VfB Stuttgart'ta menisküs sorunları yaşadı, AS Roma'da çapraz bağ yırtıldı, Chelsea'de kasık sorunu yaşadı ve Real'de ise yine uyluk ve diz sorunları var. Üstelik sezonun son düzlüğüne ve Dünya Kupası'na bakıldığında, bu sakatlıklar tam da en uygunsuz zamanda geldi!

    Bu sorun, Real Madrid yetkilileri tarafından da uzun zamandır biliniyor. İyileşmesinden bu yana Rüdiger, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın savunmasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve Los Blancos, yazın sona erecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı planlıyor - ancak bir şartla. Mundo Deportivo'ya göre, 14 milyon euro olduğu tahmin edilen Rüdiger'in maaşı önemli ölçüde düşürülecek. Karşılaştırma olarak, Real'deki son sezonunda önceki maaşının sadece yarısını alan kulüp efsanesi Luka Modric örnek gösteriliyor.

    Rüdiger'in böyle bir indirimi kabul edip etmeyeceği ise şüpheli. Çünkü görünüşe göre ilginç alternatifler ortaya çıkıyor. Tuttosport'a göre, artık Juventus (eski Roma menajeri Luciano Spalletti'nin teknik direktörlük koltuğunda olduğu), Manchester United ve Liverpool FC de onun hizmetleriyle ilgileniyor. Gazete ayrıca, Juve'nin toplamda on ila on iki milyon avroluk iki yıllık bir sözleşmeyle onu cezbediyor olduğunu yazıyor.

    Antonio Rüdiger'in skandal dosyası: "Uzmanlar" DFB'den ihraç edilmesini istiyor

    Ancak sakatlıklar, Rüdiger'in karşılaştığı zorlukların sadece bir yönüdür. Onu kadroya alan takım, fiziksel olarak güçlü bir ikili mücadele uzmanı ve olağanüstü bir kazanma azmine sahip, zihinsel açıdan olağanüstü bir oyuncuya sahip olur. Bununla birlikte, bazı olumsuz yönleri de vardır: saha içinde ve dışında tartışmalı davranışları, zaman zaman ciddi skandallara dönüşebilecek niteliktedir. Sabıka kaydı uzundur ve sürekli uzamaktadır.

    2022 Dünya Kupası'nda bir FIFA gönüllüsüne "tam bir aptal" diye hakaret etti. 2023'te bir taraftarın imza isteğine "Spasti, Spasti" diyerek yanıt verdi. Mart ayında çekilen ve bir taraftara fotoğraf isteği üzerine "Bana dokunmana gerek yok" diye bağırdığı bir video da manşetlere taşındı. Yılın başında ayrıca bir Atlético taraftarına kafa kesme hareketi yaparak provokasyon yaptı. Ezelî rakibi FC Barcelona ile oynanan Copa del Rey finalinde hakeme bir bant makinesi fırlattı ve ona en ağır şekilde hakaret etti, bu da altı maçlık bir cezaya yol açtı.

    Clasico'daki olayın ardından bazı gözlemciler ve sözde uzmanlar, milli takımdan atılmasını bile talep etti. Nagelsmann ise bunun yerine bir tür deneme süresi verdi. "Sınır aşıldı. Bundan fazlasını yapmamalı, aksi takdirde daha büyük sonuçları olur" dedi. Rüdiger'in yerde yatan Diego Rico'nun kafasına dizini vurduğu son Getafe skandalının ardından benzer sesler çoğaldı. Ancak DFB'den herhangi bir yaptırım gelmedi, tam tersine.

    Antonio Rüdiger: "İstikrar ve güven sağlamak istiyorum"

    Nagelsmann ise onu savundu. Rüdiger'in "kutuplaştıran" bir tip olduğunu, onun hakkında "diğerlerinden daha fazla şey abartıldığını" söyledi. Almanya kaptanı Joshua Kimmich de takım arkadaşını savundu: "Toni bizim için elbette çok önemli bir oyuncu. Bazen Almanya'da son üç dört yıldır Toni'nin neler başardığını unuttuğumuzu hissediyorum." Rüdiger, "güvenebileceğin ve her maçta sahaya sürebileceğin, takım arkadaşın olarak bunun hakkında endişelenmene ya da içini kemirmesine gerek kalmayacak" biriymiş. Real'in teknik direktörü Arbeloa ise övgülerinde bir adım daha ileri gitti. "Bana sorarsanız, Rüdiger'in bir heykelini yaptırıp bahçeme dikmek isterim," dedi ve oyuncusunu "herkes için bir rol model" olarak nitelendirdi.

    Rüdiger, birçok kişide güçlü tepkilere yol açan ve zihniyetinin hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan bir oyuncu. Ayrıca her olayda suçlu da değil; örneğin Slovakya maçından sonra hem kendisi hem de Nnamdi Collins ve Jonathan Tah, internette akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

    İki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncu yine de sorumluluk almak istiyor ve düzelme sözü verdi: "Bu tartışma bana, bazı anlarda yerine getiremediğim bir sorumluluğum olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ciddi ve objektif bir şekilde dile getirilen eleştirileri ciddiye alıyorum, çünkü kendim de bazı olayların sınırı aştığını biliyorum. Ben bir kargaşa kaynağı olmak istemiyorum, aksine istikrar ve güvenlik sağlamak istiyorum."

    33 yaşındaki oyuncunun gelecekte milli takımda ve Dünya Kupası'nda hangi rolü üstleneceği, 27 Mart'ta İsviçre ve 30 Mart'ta Gana ile oynanacak uluslararası maçlarda belli olabilir. Bu iki maç, DFB takımındaki geleceği açısından neredeyse hiçbir başka oyuncu için bu kadar büyük öneme sahip değildir. Ancak kendisi bu maçlara sakin bir şekilde bakıyor ve karar aleyhine, Schlotterbeck ve Tah lehine olsa bile takımın hizmetine hazır olduğunu belirtiyor. Bunu kicker dergisine verdiği röportajda bir kez daha vurguladı.

    "Jona ve Nico bu sezon çok iyi ve özellikle de çok istikrarlı oynuyorlar," diyen Rüdiger, ancak şunu da netleştirdi: "Bir Dünya Kupası sırasında zaten on birden fazla oyuncuya ihtiyacımız var, bu yaz ise daha da fazla. Koşullar çok zorlu olacak, ayrıca seyahat yorgunluğu ve maç sayısının biraz artması da olacak."

    Bu yüzden onun için kesin olan bir şey var: "Julian'ın bana ihtiyacı olursa, sonuçları garantilemek için ister ilk on birde ister yedek kulübesinde olsun, orada olacağım."

    Nagelsmann'ın bu açıklamayı kesinlikle memnuniyetle karşılayacağı kesin.

  • Antonio Rüdiger: 2025/26 Sezonu İstatistikleri


    Oyunlar

    18

    Gol

    1

    Asist

    0

    Oynama süresi

    1.515


