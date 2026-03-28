N'Golo Kante, Ligue 1'e dönüş sinyali verirken eski Chelsea yıldızı yaz transfer görüşmelerini açıkladı
Kante, Paris FC ile görüşmelerin yapıldığını doğruladı
Fransa'nın Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanté, kendisini doğduğu şehre geri dönme ihtimaliyle ilişkilendiren söylentilere değindi. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, bu süreci açıkça dile getirerek şunları söyledi: "Geçen yaz, diğer kulüplerle olduğu gibi bu konu da gündemdeydi. Sonuçta transfer gerçekleşmedi. Bu ilgiye saygı duyuyoruz."
Gelecekte Fransa'ya dönüş ihtimali var
Geçen yıl Fransa’nın başkentine transferi gerçekleşmemiş olsa da, Kanté futbolu bırakmadan önce memleketinde oynama olasılığını dışlamıyor. En verimli yıllarının büyük bir kısmını Leicester City ve Chelsea ile Premier Lig’de geçiren orta saha oyuncusunun Ligue 1’deki deneyimi, İngiltere’deki efsanevi statüsüne kıyasla nispeten sınırlı.
Gelecekte Fransa'nın en üst liginde tekrar forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda, Kante yerel taraftarlara umut verici bir yanıt verdi. "Neden Fransa'da kariyerimi sonlandırmayayım ki, kim bilir," dedi. Bu itiraf, şu anda Türkiye'de Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açan orta saha oyuncusunun, memleketindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini gösteriyor.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yolculuk
Deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerinde, 2023 yılında Stamford Bridge'den ayrılmasından bu yana pek çok beklenmedik dönüş yaşandı. Orta Doğu'ya transfer olan ünlü Avrupalı yıldızların akımına katıldığı Suudi Arabistan macerasının ardından Kante, Ocak transfer döneminde daha geleneksel bir Avrupa futbol ortamına dönmeyi tercih etti. Fenerbahçe'ye transferi, kupa peşinde koşan Türk ekibi için önemli bir takviye oldu.
Ortamdaki değişiklik ve yaşının ilerlemesine rağmen, Kante, Didier Deschamps'ın Fransa milli takım kadrosunun hayati bir parçası olmaya devam ediyor. Yaklaşan Kolombiya maçı kadrosunda yer alması, hangi ligde oynadığına bakılmaksızın sahadaki etkisinin azalmadığını kanıtlıyor. Taktiksel disiplini ve enerjisi, Ligue 1 kulüplerinin kesinlikle imrendiği dünya standartlarında özellikler olmaya devam ediyor.
Uluslararası alandaki önemini korumak
Kante’nin bir süre Avrupa’nın “en iyi beş” ligi dışında oynarken bile milli takım gündeminde ön planda kalabilmesi, onun profesyonel standartlarının ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Les Bleus yeni uluslararası maçlara hazırlanırken, Kante kamp içinde liderlik rolünü sürdürerek, kadroya yükselen genç nesil Fransız orta saha oyuncularına rehberlik ediyor.