N'Golo Kante, Ligue 1'e dönüş sinyali verirken eski Chelsea yıldızı yaz transfer görüşmelerini açıkladı

Geçen yıl Fransa’nın başkentine transferi gerçekleşmemiş olsa da, Kanté futbolu bırakmadan önce memleketinde oynama olasılığını dışlamıyor. En verimli yıllarının büyük bir kısmını Leicester City ve Chelsea ile Premier Lig’de geçiren orta saha oyuncusunun Ligue 1’deki deneyimi, İngiltere’deki efsanevi statüsüne kıyasla nispeten sınırlı.

Gelecekte Fransa'nın en üst liginde tekrar forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda, Kante yerel taraftarlara umut verici bir yanıt verdi. "Neden Fransa'da kariyerimi sonlandırmayayım ki, kim bilir," dedi. Bu itiraf, şu anda Türkiye'de Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açan orta saha oyuncusunun, memleketindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini gösteriyor.







